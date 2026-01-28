Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phá đường dây mua bán thạch tín xuyên quốc gia tuồn vào các phòng khám nha khoa

TPO - Arsenic trioxide (thạch tín trắng) - chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người lại được tuồn vào các cơ sở nha khoa trên cả nước.

Ngày 28/1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được cung cấp cho nhiều cơ sở nha khoa trên cả nước, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Clip vụ việc.

Trước đó vào ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TPHCM kiểm tra Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà (chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán các sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và “Pâte Nécronerve” (chất diệt tủy trong nha khoa) nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

img-1769562408141-1769562438633.jpg
img-1769562404583-1769562435512.jpg
img-1769562395108-1769562433041.jpg
img-1769562391433-1769562430758.jpg
Sản phẩm thu được từ các cơ sở y tế.

Khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định các mẫu đều chứa Arsenic trioxide (As₂O₃) – chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Tổng khối lượng chất độc thu giữ hơn 674 gam.

Quá trình điều tra xác định Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978) là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán cho nhiều cơ sở nha khoa trên toàn quốc. Từ năm 2024 cho đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

img-1769562360716-1769562428008.jpg
Lực lượng chức năng làm việc tại cơ sở y tế.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Võ Thị Thu Oanh (SN 1976) là người tự pha chế, sản xuất thủ công sản phẩm “Pâte Nécronerve” ngay tại phòng ngủ, sau đó bán lại cho Hòa với số lượng lớn. Việc sản xuất hóa chất độc trong điều kiện không bảo đảm an toàn làm gia tăng nguy cơ phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định Tăng Hoàng Vinh (SN 1983) có vai trò giúp sức trong việc nhận và tiêu thụ hàng hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, mua bán trái phép chất độc”, đồng thời khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

tu-trai-qua-vo-thi-thu-oanh-tang-thi-my-hoa-tang-hoang-vinh.jpg
Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Việc triệt phá kịp thời đường dây này đã ngăn chặn nguồn hóa chất độc thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc trái phép, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Dũng
#thạch tín #nha khoa #đường dây buôn bán #công an TP.HCM #nguy hiểm sức khỏe

