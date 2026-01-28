Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

[Clip] Xe đầu kéo lạng lách, ép ô tô con trên đường gây bức xúc ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe đầu kéo có dấu hiệu chèn ép, ép sát một ô tô 7 chỗ khi lưu thông trên đường Đỗ Mười, TPHCM gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, mời làm việc đối với tài xế xe đầu kéo liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về hành vi chuyển làn, chèn ép ô tô.

Clip xe tải chèn ép xe ô tô. Nguồn MXH

Theo nội dung clip, xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ô tô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm. Hành vi này diễn ra trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container, khiến người đi đường bất an.

Ngay sau khi clip được đăng tải, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính tài xế, phương tiện liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định pháp luật.

xetai.png
Hình ảnh xe tải đi hàng hai không cho xe ô tô vượt lên.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi điều khiển phương tiện có tính chất chèn ép, gây nguy hiểm cho người khác có thể bị xử phạt hành chính nặng, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ quy tắc an toàn, giữ khoảng cách, không sử dụng phương tiện như công cụ đe dọa người khác, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện hành vi vi phạm tương tự kịp thời cung cấp clip, thông tin cho lực lượng Công an để phục vụ công tác xử lý.

Nguyễn Dũng
#xe đầu kéo #giao thông TPHCM #chèn ép xe #an toàn giao thông #xử lý vi phạm #đường Đỗ Mười #phòng CSGT

