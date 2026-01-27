Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy tiệm rượu lúc cao điểm, giao thông trung tâm TPHCM hỗn loạn

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 27/1, tại TPHCM xảy ra một vụ cháy cửa hàng rượu trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa) khiến giao thông trung tâm ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khói đen kèm mùi khét bất ngờ bốc ra từ tầng 2 của tiệm rượu số 369 đường Hai Bà Trưng.

Clip vụ cháy cửa hàng rượu.

Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên cửa hàng và người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy và các kiện hàng đóng gói kín.
Chỉ trong ít phút, khói đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng và lan ra mặt đường, nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt né tránh.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, tiếp cận sâu bên trong để phun vòi rồng khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các nhà cao tầng liền kề.

d77b47a72d75aee5535df551bc6590eb.jpg

Vụ cháy xảy ra đúng giờ cao điểm trên trục đường huyết mạch khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc kéo dài.

Đến khoảng 17 giờ 30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người, song nhiều tài sản bên trong tiệm rượu bị hư hỏng, ám khói nặng.

Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa một phần đường Hai Bà Trưng để thu dọn hiện trường, khiến việc lưu thông qua khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
