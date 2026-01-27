Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Như Ý

Trong bầu không khí thắm tình đồng chí, anh em, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith - người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước: Đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nguyên Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Cuộc gặp giữa nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh – người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, trong sáng và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả tốt đẹp đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các hoạt động quan trọng nhân chuyến thăm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm lần này, với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành trung ương Lào, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.