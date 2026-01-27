Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Bình Giang - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

tp-bl_img-2089.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Như Ý

Trong bầu không khí thắm tình đồng chí, anh em, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith - người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước: Đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nguyên Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

image-6.jpg
Cuộc gặp giữa nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh – người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, trong sáng và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả tốt đẹp đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các hoạt động quan trọng nhân chuyến thăm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm lần này, với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành trung ương Lào, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.

Bình Giang - Như Ý
#Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào #Quan hệ Việt - Lào

Xem thêm

Cùng chuyên mục