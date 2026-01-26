Việt - Lào nhấn mạnh gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột

TPO - Trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sáng nay (26/1), Chủ tịch nước Lương Cường cho biết hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khoá XII. Chủ tịch nước khẳng định, kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp quan trọng, hiệu quả của đồng chí trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm ngay sau khi Đảng NDCM Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, cũng như tình cảm gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng NDCM Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với Lào và sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội XIV, thông qua nhiều nghị quyết và định hướng quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Đồng chí bày tỏ vui mừng sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, ngay sau khi hai Đảng tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thông tin với Chủ tịch nước Lương Cường về một số nội dung chính của kết quả Đại hội XII Đảng NDCM Lào; đồng thời trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cử Đặc phái viên là Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sang Lào chúc mừng ngay sau khi Đại hội XII kết thúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng thông báo về tình hình Lào thời gian gần đây, cũng như kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhà lãnh đạo Lào chân thành cảm ơn Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn, quý báu và kịp thời trong suốt thời gian qua; khẳng định sẽ cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, vì mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác Việt Nam – Lào thời gian qua, khẳng định quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước tăng cường đoàn kết, gắn bó, thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ lập trường càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết, qua đó hỗ trợ lẫn nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương. Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi quốc gia; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, cùng những nhận thức chung cấp cao, lợi ích gắn bó và những thành quả quan trọng đạt được thời gian qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.