Xã hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Tô Bửu Giám

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ngày 26/1, Đảng ủy phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 3/2/2026) tặng ông Tô Bửu Giám, hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ khu phố 10, Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng ông Tô Bửu Giám. Ảnh: Việt Dũng

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và quá trình công tác của ông Tô Bửu Giám, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông Giám đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bí thư Thành ủy TPHCM chúc vị cán bộ lão thành sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Đồng thời tin tưởng ông Tô Bửu Giám tiếp tục là "cây cao bóng cả", tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Ông Tô Bửu Giám sinh năm 1927, quê quán thành phố Cần Thơ. Ông nguyên là Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Ngô Tùng
