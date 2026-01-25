Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 25/1, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ năm mới mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Hà Khánh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2026 là năm kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Trong hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam có vai trò là sự đóng góp rất lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, nhất là trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của cả nước nói chung và miền Nam nói riêng.

Thông tin một số công việc của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2026 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng được yêu cầu công việc. Phường, xã mạnh thì thành phố mới mạnh, thành phố mạnh thì đất nước mới mạnh. “Năm 2026 phải hoàn thành xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh để đáp ứng được yêu cầu của Trung ương, của thành phố”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng năm mới đến gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Hà Khánh.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Châu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân Chủ tịch Quốc hội đối với gia đình. Ông Nguyễn Hữu Châu chúc Chủ tịch Quốc hội tiếp tục lãnh đạo Quốc hội thực hiện những đường lối chủ trương mà Đảng, Nhà nước đã đề ra; đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khoá VIII Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng đối với sự nghiệp của Quốc hội, tình cảm gắn bó với Quốc hội, đặc biệt là những đóng góp trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Từ Dũ đã giúp đỡ cho nhiều gia đình hiếm muộn…