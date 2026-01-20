Người dân gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

TPO - Hướng về Đại hội XIV của Đảng, người dân gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Sáng 20/1, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xem truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, hơn 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đã theo dõi phiên Khai mạc Đại hội qua sóng truyền hình trực tiếp.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn theo dõi phiên Khai mạc Đại hội XIV của Đảng vào sáng 20/1. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Đoàn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sài Gòn, Đại hội XIV có nhiều nội dung mới, sáng tạo, mang tính định hướng để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Hưng bày tỏ sự kỳ vọng vào các Văn kiện của Đại hội và tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ gặt hái được nhiều kết quả nổi bật.

“Nội dung các văn kiện Đại hội XIV đi vào trọng tâm, trọng điểm, mang tính định hướng cao để các đại biểu thảo luận. Việc định hướng, xác định các mục tiêu đặt ra rất cụ thể”, ông Hưng nói.

Sáng cùng ngày, tại Nhà Văn hóa UBND phường Bình Lợi Trung, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức cho 162 cán bộ, đảng viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường theo dõi truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Đại hội XIV.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Bình Lợi Trung theo dõi phiên Khai mạc Đại hội qua truyền hình trực tiếp.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi, Bộ Tư lệnh TPHCM theo dõi phiên Khai mạc Đại hội XIV.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội, Bộ Tư lệnh TPHCM theo dõi phiên Khai mạc Đại hội. Ảnh: CTV

Anh Lê Bá Hưng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ TPHCM kỳ vọng Đại hội XIV là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. “Tôi kỳ vọng vào những định hướng phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua dự thảo các Văn kiện Đại hội, nổi bật với 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được đề ra với yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”, anh Lê Bá Hưng bày tỏ.

Sáng 20/1, nhiều người dân, đảng viên tại Cà Mau tập trung đến nhà văn hóa ấp, khóm để cùng theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng qua sóng truyền hình.

Theo dõi phiên Khai mạc Đại hội tại nhà văn hóa khóm 13, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Thắng bày tỏ, mỗi nhiệm kỳ đại hội đều đặt ra những yêu cầu mới, xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Người dân rất kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những chủ trương, chính sách sát thực tế, đặc biệt về an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng và tạo sinh kế bền vững.