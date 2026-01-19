Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ TPHCM, Vĩnh Long chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Cảnh Kỳ - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa chung không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng ngày 19/1, sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tại đồng loạt các cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

vl4.jpg
Tuổi trẻ Vĩnh Long hướng về Đại hội Đảng.

Sáng 19/1, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hoạt động được triển khai đồng thời tới toàn bộ Đoàn xã và Đoàn trực thuộc. Toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 134 điểm tổ chức lễ chào cờ, thu hút 12.858 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, tại 3 xã Tân Xuân, An Trường, Long Hồ gắn với sự kiện thành lập các chi bộ Đảng đầu tiên của 3 tỉnh cũ (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre), hơn 300 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ chào cờ, dâng hương, dâng hoa tại nhà truyền thống, bia, đài tưởng niệm.

Sau lễ chào cờ, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt chuyên, hành trình về nguồn, về với địa chỉ đỏ, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách... Các hoạt động thu hút trên 6.800 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ Vĩnh Long sáng 19/1:

vl8-2819.jpg
Hàng nghin đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Vĩnh Long tham gia lễ chào cờ.
vl22.jpg
vl19.jpg
vl1.jpg
vl6.jpg
vl15.jpg
vl3.jpg
vl12.jpg
vl14.jpg
vl17.jpg
vl20.jpg
vl10.jpg

Người trẻ thành phố mang tên Bác chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của hơn 750 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố. Buổi lễ là hoạt động chính trị ý nghĩa thể hiện tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của sinh viên thành phố mang tên Bác đối với Đảng, với Tổ quốc.

Dưới lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc thiêng liêng, các bạn trẻ thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của sinh viên người trẻ đối với đất nước.

z7445374788026-579cfc2eef00d8deb41cad5284bd7ad8.jpg
Sinh viên TPHCM chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thành Phát
z7445365992452-8b75a0acbaa762c66d365f5ee743ec52.jpg
z7445374470131-032311c1806a2868ad3e6ec743c41eb7.jpg
Hơn 750 hội viên, sinh viên thành phố thực hiện nghi thức chào cờ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
z7445365913753-7b4afa8d0fce2039d399ece6957af104.jpg
Bạn trẻ thể hiện niềm tin sắt son vào Đảng.

Ngay sau nghi thức chào cờ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế của Đảng, của nhân dân ta.

“Toàn thể cán bộ Hội, hội viên, sinh viên thành phố bày tỏ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược mà Đảng đã đề ra. Sinh viên TPHCM tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, anh Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh.

z7445366164442-5114f741caa65b99a5fb2248e5a31730.jpg
z7445366337840-96551a29c37844af424b603bf25d4671.jpg
Thế hệ trẻ dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.
z7445365863738-13cb47440754dc59f25d74a064376d43.jpg
Các bạn sinh viên thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, tại Nhà truyền thống quận 10 (cũ) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Thành Phát
Cảnh Kỳ - Ngô Tùng
#Tuổi trẻ #Vĩnh Long #Đại hội Đảng #Hoạt động chính trị #Truyền thống #Thanh niên #Đảng #Tỉnh Đoàn Vĩnh Long #Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng #sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục