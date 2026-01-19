Tuổi trẻ TPHCM, Vĩnh Long chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TPO - Hòa chung không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng ngày 19/1, sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tại đồng loạt các cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long hướng về Đại hội Đảng.

Sáng 19/1, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hoạt động được triển khai đồng thời tới toàn bộ Đoàn xã và Đoàn trực thuộc. Toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 134 điểm tổ chức lễ chào cờ, thu hút 12.858 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, tại 3 xã Tân Xuân, An Trường, Long Hồ gắn với sự kiện thành lập các chi bộ Đảng đầu tiên của 3 tỉnh cũ (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre), hơn 300 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ chào cờ, dâng hương, dâng hoa tại nhà truyền thống, bia, đài tưởng niệm.

Sau lễ chào cờ, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt chuyên, hành trình về nguồn, về với địa chỉ đỏ, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách... Các hoạt động thu hút trên 6.800 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ Vĩnh Long sáng 19/1:

Hàng nghin đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Vĩnh Long tham gia lễ chào cờ.

Người trẻ thành phố mang tên Bác chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của hơn 750 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố. Buổi lễ là hoạt động chính trị ý nghĩa thể hiện tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của sinh viên thành phố mang tên Bác đối với Đảng, với Tổ quốc.

Dưới lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc thiêng liêng, các bạn trẻ thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của sinh viên người trẻ đối với đất nước.

Sinh viên TPHCM chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thành Phát

Hơn 750 hội viên, sinh viên thành phố thực hiện nghi thức chào cờ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Bạn trẻ thể hiện niềm tin sắt son vào Đảng.

Ngay sau nghi thức chào cờ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế của Đảng, của nhân dân ta.

“Toàn thể cán bộ Hội, hội viên, sinh viên thành phố bày tỏ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược mà Đảng đã đề ra. Sinh viên TPHCM tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, anh Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh.

Thế hệ trẻ dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.