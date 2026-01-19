Tuổi trẻ công an An Giang mang 'tình nguyện mùa đông' đến biên giới Cao Bằng

TPO - Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tuổi trẻ công an tỉnh An Giang đã vượt hơn 2.500km mang theo những phần quà ấm áp, nghĩa tình đến đồng bào và học sinh nghèo vùng biên giới tỉnh Cao Bằng.

Triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026 theo chỉ đạo của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện kết hợp sinh hoạt chính trị, về nguồn tại tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang tặng quà và học bổng cho học sinh tại Cao Bằng.

Tại xã biên giới Hạ Lang (Cao Bằng), đoàn đã trao 123 phần quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; trao 56 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 1 triệu đồng); 400 bộ áo ấm cho học sinh trên địa bàn. Tổng kinh phí chương trình gần 250 triệu đồng.

Chia sẻ tại chương trình, Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, với quãng đường di chuyển hơn 2.500km, chương trình “Tình nguyện mùa đông” đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ Công an tỉnh. Đây còn là hành trình của tình cảm, trách nhiệm, mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho đồng bào và học sinh vùng cao, biên giới.

Bên cạnh hoạt động an sinh, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Pác Bó - nơi Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng; dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.