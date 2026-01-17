Tuổi trẻ Cao Bằng hưởng ứng kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

TPO - Trong ngày đầu ra quân, tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức dọn dẹp tổng vệ sinh, chỉnh trang các khu di tích, lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Ngày 17/01, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ và khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tham dự Lễ ra quân có chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, chính quyền xã Trường Hà cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh và xã Trường Hà.

Tuổi trẻ Cao Bằng hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh khu di tích, lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Hương Nhung nhấn mạnh các điểm di tích lịch sử, khu nghĩa trang liệt sĩ, những “địa chỉ đỏ” trên quê hương Cao Bằng không chỉ là không gian văn hóa - lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả. Chăm sóc, chỉnh trang các địa điểm ấy không đơn thuần là vệ sinh môi trường, mà là trách nhiệm chính trị, là tình cảm thiêng liêng, là danh dự của mỗi người trẻ Cao Bằng.

Đại diện đoàn viên, thanh niên đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia các hoạt động ý nghĩa tại các địa chỉ đỏ lịch sử. Đồng thời tuổi trẻ toàn tỉnh nhận thức sâu sắc rằng mỗi hành động nhỏ, mỗi phần việc cụ thể hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, là cách thiết thực để thế hệ trẻ bày tỏ niềm tin son sắt với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Lễ ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ và khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh mang ý nghĩa to lớn khi được tổ chức ngay tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nơi cách đây 85 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941).

Pác Bó - tiếng Tày-Nùng có nghĩa là “đầu nguồn” là cái nôi của những quyết sách quan trọng như thành lập Mặt trận Việt Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, mở ra kỷ nguyên độc lập, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gắn liền với suối Lê Nin, núi Các Mác...

Ngay sau Lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện các công trình “Đường hoa thanh niên” và “Vườn hoa thanh niên” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Tại mỗi địa điểm tuổi trẻ Cao Bằng trồng 85 cây hoa Trạng nguyên mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, gắn với 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời hoa trạng nguyên là biểu tượng của sự thành công, may mắn, khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, công tác và thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang, biên phòng tỉnh Cao Bằng tham gia hưởng ứng dọn vệ sinh tại các khu di tích, lịch sử.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” tại điểm trường Lũng Củm, Lũng Mật (thuộc trường Tiểu học Đàm Minh Viễn) và Trường Mầm non Sóc Hà.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 áo, mũ ấm và ủng; 20 thùng mì tôm, 30 suất vở cùng đồ dùng học tập cho các em với tổng trị giá 12 triệu đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, động viên các em học sinh yên tâm học tập, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa đông giá rét.

Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao tặng quần áo ấm, đồ dùng học tập và vật dụng sinh hoạt cho học sinh điểm trường Lũng Củm, Lũng Mật.

Cùng với đó, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại các khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ, khu sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư; tổ chức các hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Thông qua đó, thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Cao Bằng nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.