Tuổi trẻ Công an TPHCM ra quân cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết

Ngày 16/1, Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh niên nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 16/1, Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh niên nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động này nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trọng tâm đợt ra quân lần này, tuổi trẻ Công an TPHCM triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

Đối với cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an, Quân sự địa phương để ra quân đợt hoạt động cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM trong dịp trước Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trước ngày 08/02/2026; phối hợp với Hội LHTN Việt Nam cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên hoàn lương, sau cai, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng; tập trung thực hiện kết nạp các thanh niên có chuyển biến tốt trong quá trình cai nghiện hoặc sau khi trở về địa phương đứng vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam cơ sở.

Nhiệm vụ của cơ sở Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang, chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác liên ngành về phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ ra quân

Cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động, tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động, thanh niên công nhân tại các văn phòng làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú, khu nhà trọ về tác hại, cách thức phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm buôn bán ma túy, lừa đảo qua mạng, bắt cóc, buôn bán người.

Tại cơ sở Đoàn khu vực trường học, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy trong học đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tập trung xây dựng các nội dung sân khấu hoá nhằm tuyên truyền về các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của ma túy trong học đường, lừa đảo qua mạng, bắt cóc online.

Các đơn vị kịp thời tuyên dương, khen thưởng các Đội hình phản ứng nhanh, đội hình phòng chống tội phạm, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị Thành phố.

Tại lễ ra quân, tuổi trẻ Công an TPHCM trao tặng 2 sinh kế cho thanh niên hoàn lương trên địa bàn phường Thủ Dầu Một; trao các vật dụng ra quân cho các đội hình trực chốt, điều phối giao thông tại các xã, phường, đặc khu. Đồng thời khai mạc Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ năm 2026. Trò chuyện cùng chuyên gia, nghe chia sẻ, giới thiệu tổng quan tình hình, nhu cầu thị trường lao động, việc làm hiện nay của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ngoài ra, Ban Thanh niên Công an TPHCM và các doanh nghiệp đồng hành trao 150 học bổng tiếng Anh, 40 phần quà Tết cho đại diện các đơn vị, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Ngày hội.

Trong lễ ra quân, Ban tổ chức kết hợp tổ chức chương trình “Tóc mới đón xuân”, cắt tóc chuẩn điều lệnh Công an nhân dân miễn phí cho 100 chiến sĩ nghĩa vụ và gian hàng trà sữa miễn phí cho tất cả đoàn viên thanh niên tham gia.