Tiếp nối 'nguồn gen đỏ', viết tiếp khát vọng Việt Nam

TPO - Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, mỗi thế hệ đều mang trong mình một “nguồn gen đỏ” - đó là lý tưởng, niềm tin và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ kế thừa di sản ấy, mà còn viết tiếp khát vọng Việt Nam bằng tri thức khoa học - công nghệ, tư duy quản trị hiện đại... góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khoa học - công nghệ

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tư cách là một thanh niên đang công tác trong lĩnh vực công nghệ, anh Nguyễn Tiến Nhâm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, định hướng con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới - giai đoạn lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Anh Nhâm kỳ vọng, Đại hội tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò trung tâm của khoa học - công nghệ trong chiến lược phát triển quốc gia; đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và phát huy hiệu quả đội ngũ trí thức trẻ, kỹ sư, chuyên gia công nghệ.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ được tham gia sâu, tham gia thực chất vào các nhiệm vụ lớn của đất nước như xây dựng hạ tầng số quốc gia, phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn thông tin và giữ vững chủ quyền không gian mạng.

Anh Nguyễn Tiến Nhâm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

"Về phía bản thân và thế hệ thanh niên, chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ tri thức và công nghệ mới; đồng thời giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật và ý thức phụng sự Tổ quốc", anh Nguyễn Tiến Nhâm nói.

Theo anh Nhâm, thanh niên trong các tập đoàn công nghệ lớn nguyện đi đầu trong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công việc hằng ngày, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường làm việc hiện đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hùng cường theo con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn.

“Tiếng kèn xung trận”, khơi dậy tinh thần tiếp nối "nguồn gen đỏ"

Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội, bạn Huỳnh Thanh Trúc - sinh viên ngành Quản trị vận tải Hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam, là “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2024 - 2025, cảm nhận, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là cột mốc mang tính bước ngoặt đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình và gợi lên trong lòng mỗi người trẻ niềm tin và kỳ vọng mãnh liệt.

Với Trúc, Đại hội XIV không chỉ là nơi định ra những quyết sách tầm vóc cho dân tộc, mà còn là “tiếng kèn xung trận” khơi dậy khát vọng dấn thân của thế hệ trẻ, những người đang trực tiếp thừa hưởng và có trách nhiệm tiếp nối “nguồn gen đỏ” quý báu của cha ông.

"Tôi mong mỏi những nghị quyết sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ chế đột phá hơn nữa để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các ngành kinh tế mũi nhọn và kỹ thuật cao. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là bồi dưỡng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của thế hệ đi trước và tư duy hội nhập nhanh nhạy của tuổi trẻ sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng vô song. Vì vậy, hướng về Đại hội XIV, tôi gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ đầy bứt phá, mỗi Đảng viên trẻ sẽ là một "mắt xích" vững chắc, luôn đặt lợi ích của tập thể và sinh viên lên hàng đầu, cùng cả dân tộc khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế", Trúc nói.

Bạn Huỳnh Thanh Trúc - sinh viên ngành Quản trị vận tải Hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam, là “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Song song với đó, trên cương vị là một Đảng viên trẻ, tôi xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, giữ gìn sự trong sáng của một người cộng sản trẻ tuổi trong mọi hoàn cảnh. Quyết tâm lớn nhất của tôi là biến những tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV thành hành động cụ thể trong công tác và học tập.

"Tôi nguyện là cầu nối truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống tích cực đến các bạn sinh viên, cùng nhau xây dựng một thế hệ trẻ "vừa hồng vừa chuyên". Với tôi, đóng góp cho đất nước không chỉ là những mục tiêu xa xôi, mà là sự bền bỉ trong từng hành động nhỏ, sự nhất quán trong tư duy tổ chức và tinh thần sẵn sàng phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Hướng về Đại hội XIV, tôi xin hứa sẽ đem hết tâm huyết và trí tuệ của tuổi trẻ để chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phát triển và vững bước trên trường quốc tế", Trúc chia sẻ.

Gắn cải cách thể chế với năng lực thực thi của bộ máy

Ở góc nhìn của một cán bộ Đoàn đang công tác trong môi trường đào tạo và nghiên cứu về quản trị công, chị Trần Thị Phượng - Phó Bí thư Đoàn Học viện Hành chính và Quản trị công nhìn nhận, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu chưa từng có tiền lệ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực nếu được phát triển trên một nền quản trị hiện đại, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Chị Trần Thị Phượng - Phó Bí thư Đoàn Học viện Hành chính và Quản trị công.

“Tôi mong Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính; đồng thời mạnh dạn trao cơ hội để cán bộ trẻ được tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định, tổ chức thực thi và đánh giá chính sách công,” chị Phượng bày tỏ.

Trên cương vị công tác Đoàn, chị Phượng cũng kỳ vọng các nghị quyết nhiệm kỳ mới sẽ mở ra không gian thử nghiệm chính sách an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ dám đổi mới tư duy, dám chịu trách nhiệm và dám làm vì lợi ích chung.

“Hướng về Đại hội XIV, tôi tự nhắc mình và thế hệ trẻ rằng phụng sự Tổ quốc trước hết bắt đầu từ việc làm tốt nhất công việc được giao, giữ vững kỷ cương công vụ, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến lâu dài cho một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả - đúng với niềm tin mà Đảng và Nhân dân gửi gắm", chị Phượng chia sẻ.