Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay Xuân tình nguyện

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/1, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình Xuân tình nguyện năm 2026. Đây là hoạt động cao điểm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc chăm lo an sinh xã hội dịp Tết và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại xã Bình Ninh (Đồng Tháp), Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe và giáo dục truyền thống thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tham gia. Cụ thể, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bệnh viện mắt VISI Bến Tre tổ chức Tọa đàm, tư vấn các bệnh về mắt thường gặp cho 100 đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi, giúp nâng cao ý thức bảo vệ đôi mắt trong kỷ nguyên số.

anh-3.jpg
Thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phận tại ấp Bình Phú, xã Bình Ninh.

Cùng với đó, tuổi trẻ Đồng Tháp tổ chức hành trình về thăm di tích Bia căm thù tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử đau thương khi quân Mỹ - Ngụy bắn chết 34 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai xã Bình Ninh và Bình Phục Nhì (thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ).

Cùng tại xã Bình Ninh, Đoàn Thanh niên đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phận tại ấp Bình Phú. Đây là gia đình có truyền thống với hai thế hệ Mẹ Việt Nam anh hùng và có thân nhân là liệt sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

anh-2.jpg
Tổ chức hành trình về thăm di tích “Bia căm thù” tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp.

Song song với các hoạt động an sinh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp cùng Trại giam Cao Lãnh (Cục C10, Bộ Công An) tổ chức sinh hoạt truyền cảm hứng với chủ đề Đứng lên sau vấp ngã cho 150 phạm nhân. Chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp phạm nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo động lực học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng tủ sách Đọc sách cùng xích lô, góp phần đa dạng hóa nguồn tài liệu học tập, hướng nghiệp và giúp phạm nhân nuôi dưỡng tâm hồn trong quá trình cải tạo.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, thông qua các hoạt động đã thể hiện giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Đất Sen hồng. Đồng thời, việc kết hợp giữa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục cải tạo phạm nhân không chỉ giúp giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội tức thời mà còn tạo ra môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

“Đây chính là nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các giai đoạn tiếp theo của chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp”, anh Quyết chia sẻ.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #xuân tình nguyện #tuổi trẻ #địa chỉ đỏ #Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục