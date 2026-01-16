Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay Xuân tình nguyện

TPO - Ngày 15/1, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình Xuân tình nguyện năm 2026. Đây là hoạt động cao điểm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc chăm lo an sinh xã hội dịp Tết và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại xã Bình Ninh (Đồng Tháp), Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe và giáo dục truyền thống thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tham gia. Cụ thể, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bệnh viện mắt VISI Bến Tre tổ chức Tọa đàm, tư vấn các bệnh về mắt thường gặp cho 100 đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi, giúp nâng cao ý thức bảo vệ đôi mắt trong kỷ nguyên số.

Thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phận tại ấp Bình Phú, xã Bình Ninh.



Cùng với đó, tuổi trẻ Đồng Tháp tổ chức hành trình về thăm di tích Bia căm thù tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử đau thương khi quân Mỹ - Ngụy bắn chết 34 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai xã Bình Ninh và Bình Phục Nhì (thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ).



Cùng tại xã Bình Ninh, Đoàn Thanh niên đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phận tại ấp Bình Phú. Đây là gia đình có truyền thống với hai thế hệ Mẹ Việt Nam anh hùng và có thân nhân là liệt sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổ chức hành trình về thăm di tích “Bia căm thù” tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp.

Song song với các hoạt động an sinh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp cùng Trại giam Cao Lãnh (Cục C10, Bộ Công An) tổ chức sinh hoạt truyền cảm hứng với chủ đề Đứng lên sau vấp ngã cho 150 phạm nhân. Chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp phạm nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo động lực học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng tủ sách Đọc sách cùng xích lô, góp phần đa dạng hóa nguồn tài liệu học tập, hướng nghiệp và giúp phạm nhân nuôi dưỡng tâm hồn trong quá trình cải tạo.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, thông qua các hoạt động đã thể hiện giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Đất Sen hồng. Đồng thời, việc kết hợp giữa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục cải tạo phạm nhân không chỉ giúp giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội tức thời mà còn tạo ra môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

“Đây chính là nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các giai đoạn tiếp theo của chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp”, anh Quyết chia sẻ.