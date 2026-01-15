Thanh niên dân tộc thiểu số kỳ vọng Đại hội XIV tiếp sức lập nghiệp

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ Đoàn ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng các chủ trương, chính sách thiết thực về giáo dục, việc làm, khởi nghiệp, tạo điều kiện để thế hệ trẻ yên tâm gắn bó, lập thân, lập nghiệp tại quê hương.

Đất nước đang hướng tới một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước thềm Đại hội, nhiều cán bộ Đoàn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bày tỏ kỳ vọng vào những chủ trương, chính sách thiết thực, tạo thêm cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp để thanh niên yên tâm gắn bó, lập thân, lập nghiệp tại quê hương.

Là người con của buôn làng Êđê, anh Y Glen Niê - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thanh niên địa phương đang rất mong chờ những định hướng lớn từ Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là các chính sách về giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và bộ đội xuất ngũ.

Anh Y Glen Niê (bìa trái) gửi kỳ vọng đến Đại hội XIV của Đảng.

Theo anh Y Glen Niê, bên cạnh các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho thanh niên, cần có những giải pháp đồng bộ nhằm tuyên truyền, vận động phụ huynh, các hộ gia đình quan tâm hơn đến việc học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo nền tảng để thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Anh Y Glen Niê cũng kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình. “Khi có cơ hội và điều kiện phù hợp, thanh niên sẽ mạnh dạn khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình”, anh Y Glen Niê nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, Bí thư Đoàn xã Cuôr Đăng còn mong muốn Đại hội XIV tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nước sạch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân vùng sâu, vùng xa từng bước nâng cao đời sống, ổn định sinh kế bền vững.

Cùng chung kỳ vọng, chị Rơ Mah H’Dịu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho hay: Địa phương là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu nên còn nhiều khó khăn.

Theo chị H’Dịu, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn mang ý nghĩa định hướng lâu dài cho sự phát triển của các địa phương, nhất là các xã vùng biên. Vì vậy, chị kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm giữ vững an ninh biên giới, phát triển kinh tế bền vững gắn với đặc thù vùng biên; đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện đời sống Nhân dân và tạo thêm nhiều cơ hội học nghề, việc làm tại chỗ cho thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Rơ Mah H’Dịu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đức Cơ.

“Tôi mong tiếp tục được Đảng tin tưởng, giao nhiệm vụ, tạo môi trường rèn luyện để bản thân và tổ chức Đoàn phát huy tinh thần xung kích, nói đi đôi với làm; tích cực tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, VNeID, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống”, chị H’Dịu chia sẻ.