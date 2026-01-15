Xây dựng cán bộ trẻ có tư duy số trong nhiệm vụ tham mưu chiến lược

TPO - Hoạt động của Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cần được thiết kế ưu tiên các nội dung gắn với tham mưu chiến lược, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực công nghệ, tư duy số trong tham mưu, tổ chức và triển khai hoạt động.

Sáng 15/1, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương năm 2025 có 9/10 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với yêu cầu đề ra, như 100% tổ chức Đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn Đoàn đã giới thiệu 498 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức Đoàn, đoàn viên đảm nhận và thực hiện 138 công trình, đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học; 10.000 lượt đoàn viên, sinh viên được tham gia, thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 90% đoàn viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, chuyển đổi số do tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực tham mưu chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, xây dựng văn hóa công sở và hoạt động tình nguyện, qua đó phát huy rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, các hoạt động của Đoàn cần được thiết kế gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; ưu tiên các nội dung gắn với tham mưu chiến lược, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, có năng lực công nghệ, tư duy số trong tham mưu, tổ chức và triển khai hoạt động; coi đây là lực lượng nòng cốt dẫn dắt đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.

Việc khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp, mô hình chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, đồng thời khẳng định rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

“Trong bối cảnh yêu cầu công tác ngày càng cao, tổ chức Đoàn cần chủ động định hướng, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp vào những lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm lớn; coi đây là môi trường quan trọng để rèn luyện, thử thách, cống hiến và trưởng thành”, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nói.