Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Xây dựng cán bộ trẻ có tư duy số trong nhiệm vụ tham mưu chiến lược

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoạt động của Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cần được thiết kế ưu tiên các nội dung gắn với tham mưu chiến lược, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực công nghệ, tư duy số trong tham mưu, tổ chức và triển khai hoạt động.

Sáng 15/1, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

z7432120263236-722b997e60e0ff95385c4d909f855110.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương năm 2025 có 9/10 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với yêu cầu đề ra, như 100% tổ chức Đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn Đoàn đã giới thiệu 498 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức Đoàn, đoàn viên đảm nhận và thực hiện 138 công trình, đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học; 10.000 lượt đoàn viên, sinh viên được tham gia, thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 90% đoàn viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, chuyển đổi số do tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực tham mưu chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, xây dựng văn hóa công sở và hoạt động tình nguyện, qua đó phát huy rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

z7432469091345-86b996f0dc4fd352ab4e7f8314a6b312.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, các hoạt động của Đoàn cần được thiết kế gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; ưu tiên các nội dung gắn với tham mưu chiến lược, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, có năng lực công nghệ, tư duy số trong tham mưu, tổ chức và triển khai hoạt động; coi đây là lực lượng nòng cốt dẫn dắt đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.

Việc khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp, mô hình chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, đồng thời khẳng định rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

“Trong bối cảnh yêu cầu công tác ngày càng cao, tổ chức Đoàn cần chủ động định hướng, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp vào những lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm lớn; coi đây là môi trường quan trọng để rèn luyện, thử thách, cống hiến và trưởng thành”, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nói.

z7432499477826-4cbd83d67afe52705580a8b047799bea.jpg
z7432499825730-a8a91b17188c7593f3a07cf89934e074.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị, cá nhân đã được trao Bằng khen của Trung ương Đoàn vỉ có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.
Châu Linh Châu Linh
#Đoàn #tham mưu chiến lược #chuyển đổi số #cán bộ trẻ #cải cách hành chính #đổi mới hoạt động #đoàn thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục