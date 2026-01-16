Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Giới thiệu Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngô Tùng

TPO - 100% cử tri nơi công tác đã thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 15/1, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã thông qua quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố.

img-3727.jpg
Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM, chiều 15/1. Ảnh: Ngô Tùng

Hội nghị cũng đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TPHCM.

img-3733.jpg
100% cử tri thống nhất giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM.

Tại hội nghị, 100% cử tri thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4/11/1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

z7379781559223-7266dbf421b7efe102f4a1c7e03f2659.jpg
Chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Cùng với đó, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu anh Ngô Minh Hải và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán tỉnh Cà Mau. Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Ngô Minh Hải hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp sinh ngày 4/7/1991, quê quán TPHCM. Chị Điệp có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán - Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TPHCM.

Ngô Tùng
#Trịnh Thị Hiền Trân #Đại biểu Quốc hội #ứng cử #nơi công tác #Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi #Thành Đoàn TPHCM #giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục