Giới thiệu Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - 100% cử tri nơi công tác đã thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 15/1, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã thông qua quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM, chiều 15/1. Ảnh: Ngô Tùng

Hội nghị cũng đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TPHCM.

100% cử tri thống nhất giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM.

Tại hội nghị, 100% cử tri thống nhất giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4/11/1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Cùng với đó, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu anh Ngô Minh Hải và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán tỉnh Cà Mau. Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Ngô Minh Hải hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp sinh ngày 4/7/1991, quê quán TPHCM. Chị Điệp có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán - Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TPHCM.