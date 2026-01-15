Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo tinh thần '3 rõ, 3 dễ, 3 đo'

TPO - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã có những chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh việc ổn định bộ máy sau sắp xếp và yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động gắn liền với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Chiều 15/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn.

Dự hội nghị có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng T.Ư Đảng; ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Nâng cao hiệu lực hoạt động, tiên phong chuyển đổi số

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã giữ vững đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, không để phát sinh điểm nóng về tư tưởng. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác Đảng và công tác thanh niên, bước đầu hình thành phương thức lãnh đạo, quản lý mới, hiện đại, hiệu quả. Đảng ủy T.Ư Đoàn đã trở thành đơn vị tiên phong, chủ động thực hiện đổi thẻ cho 100% đảng viên và triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được duy trì hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống và hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị đã có các tham luận chia sẻ mô hình, bài học, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng

Trong năm 2025, các ban, đơn vị khối phong trào cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều nỗ lực và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 268 đầu việc theo chương trình công tác quý; 563 đầu việc theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” đã được triển khai hiệu quả. Các phong trào thi đua lớn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo được nhiều điểm nhấn, lan tỏa sâu rộng trong thanh thiếu nhi, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” ghi nhận con số ấn tượng với hơn 11,1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tuổi trẻ cả nước đã vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà với tổng giá trị hơn 68,9 tỷ đồng, đồng hành cùng chiến dịch "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả. Hỗ trợ hơn 1.400 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ đã thu hút hơn 3,4 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia. Trao hơn 10.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên. Hơn 20.000 phần quà đã được trao đến tay thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa. Toàn Đoàn đã kết nạp được 50.055 đảng viên mới từ những đoàn viên ưu tú, tăng hơn 5.000 người so với năm 2024, góp phần quan trọng vào việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 đã được khen thưởng. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị đã có các tham luận, thảo luận chia sẻ mô hình, bài học, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ. Trong đó, có các tham luận về: Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong định hướng chính trị, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số của cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay; Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện các nhiệm vụ mới, khó, đột xuất của đất nước; Kinh nghiệm tổ chức chiến dịch truyền thông số trên các nền tảng mạng xã hội, phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ;

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động Chính trị - Xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn trong việc trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong năm 2026, Đảng bộ T.Ư Đoàn xác định nhiều nhiệm vụ đột phá. Trong đó, có đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần thanh niên, sát thanh niên, thiết thực với thanh niên. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đoàn các cấp; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ “lý luận với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm”.

Đổi mới phương thức gắn với “3 rõ”

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy , Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá năm 2025, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập, giải thể các đầu mối trực thuộc. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm được phát huy cao độ, kết quả 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt.

Các ban, đơn vị đã tham mưu hoàn thành tốt nhiều nội dung quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật. Tiêu biểu chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo tiến độ. Các chiến dịch truyền thông và phong trào hoạt động cách mạng đã tạo dấu ấn đậm nét như: Chiến dịch "Hòa bình đẹp lắm", "Tự hào Việt Nam", đợt thi đua cao điểm hỗ trợ đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, cùng các chương trình đối thoại với Thủ tướng, Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em...

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người lao động vẫn được đảm bảo thông qua việc chuyển giao chức năng của Công đoàn (đã giải thể) sang chính quyền và các đoàn thể khác như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Trong năm 2026, anh Bùi Quang Huy yêu cầu toàn cơ quan tập trung tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng sự đoàn kết. Triển khai chủ đề năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” gắn với chuyển đổi số và quan điểm “3 rõ”, “3 dễ” và “3 đo”.

“Đổi mới phương thức đòi hỏi chúng ta phải tăng cường chuyển đổi số, các phương thức mới trong tổ chức triển khai, trên một quan điểm mới như ba rõ, ba dễ, ba đo. Mọi việc phải cụ thể, đo được đầu vào đo được đầu ra, đo được sự lan tỏa”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng đề nghị, các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn xây dựng phương pháp quản lý khoa học, chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng suất; sớm tham mưu kế hoạch đối với các sự kiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đề án cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện tốt các chương trình ký kết liên tịch với các bộ ngành. Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ các chương trình ký kết liên tịch với các bộ, ngành.

Tăng cường tính cộng đồng trách nhiệm, vì việc chung của cơ quan, của hệ thống, có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ với nhau. Thắt chặt quản lý tài chính, lập dự toán chặt chẽ để tránh sai sót trong mô hình mới; đồng thời thực hiện thi đua khen thưởng dân chủ, khoa học để tạo động lực thực chất cho cán bộ.