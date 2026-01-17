Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIV của Đảng: Hiến kế để đất nước vươn mình

TPO - Hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và khát vọng cống hiến, các đảng viên trẻ, du học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Úc, Thái Lan và Nga đã có những chia sẻ tâm huyết, niềm tin và kỳ vọng về công tác phát triển Đảng, cơ chế thu hút nhân tài và chiến lược phát triển khoa học công nghệ, sẵn sàng chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Huỳnh Tấn Đạt, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thu Trang

Anh Huỳnh Tấn Đạt - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Sydney 3, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc: Công tác phát triển Đảng đối với thanh niên, sinh viên du học

Là một du học sinh, đảng viên và người tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức, dẫn dắt các hoạt động thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước, trong đó con người, tri thức và khoa học – công nghệ được xác định là trung tâm của quá trình phát triển. Điều này tạo niềm tin và động lực lớn đối với thế hệ thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài – những người luôn hướng về Tổ quốc và mong muốn được đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Anh Huỳnh Tấn Đạt.

Từ thực tiễn hoạt động thanh niên và công tác Đảng ở ngoài nước, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta sẽ có quy chế rõ ràng và chỉ tiêu cụ thể trong công tác phát triển Đảng đối với thanh niên, sinh viên du học ở nước ngoài, qua đó tăng cường lực lượng đảng viên trẻ có trình độ, bản lĩnh và tư duy hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là sự chuẩn bị lâu dài cho đội ngũ cán bộ kế cận của đất nước trong tương lai.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn các chính sách thu hút, tập hợp và trọng dụng nhân tài – đặc biệt là các nhà khoa học trẻ người Việt Nam ở nước ngoài – sẽ được đẩy mạnh một cách thực chất và hiệu quả hơn. Việc kết nối nguồn lực trí thức kiều bào với các chương trình phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế.

Một kỳ vọng quan trọng khác là Đảng và Nhà nước có định hướng, hướng dẫn và “đặt hàng” cụ thể đối với các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên – sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, cũng như đối với lực lượng đảng viên, du học sinh và trí thức trẻ kiều bào. Khi có những nhiệm vụ rõ ràng, gắn với các lĩnh vực ưu tiên của đất nước, lực lượng thanh niên ngoài nước sẽ phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến.

Tôi cũng kỳ vọng lực lượng trí thức trẻ ngoài nước và kiều bào sẽ được tăng cường tham gia vào các hoạt động chính trị, đối ngoại nhân dân và xúc tiến thương mại quan trọng của đất nước. Với lợi thế về tri thức, ngoại ngữ và mạng lưới quốc tế, thanh niên và trí thức Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có thể trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Với niềm tin vững chắc và tinh thần trách nhiệm cao, thanh niên, du học sinh và trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân, chung sức xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.

Anh Ngô Văn Tài - Phó Bí thư Chi bộ Lưu học sinh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan: Thu hút, phát triển và trọng dụng tài năng trẻ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước ta chính thức bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội không chỉ định hướng cho chặng đường phát triển đất nước đến năm 2030 mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Đại hội XIV được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đặt ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Một mặt, Việt Nam có nền tảng chính trị - xã hội ổn định, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, cùng lực lượng thanh niên, trí thức trẻ đông đảo, năng động và sáng tạo. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức mở ra cơ hội to lớn để đất nước rút ngắn khoảng cách phát triển nếu biết khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực con người.

Mặt khác, đất nước cũng đứng trước yêu cầu cấp bách về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm phát triển bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động thích ứng với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, già hóa dân số và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia.

Anh Ngô Văn Tài

Là một đảng viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Thái Lan, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề then chốt như giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ. Khoa học công nghệ là chìa khóa để Việt Nam đi cùng, đi trước trong một số lĩnh vực mũi nhọn.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là lực lượng tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại từ nơi họ đang học tập và nghiên cứu, mà còn có trách nhiệm sàng lọc, chuyển hóa và đóng góp về trong nước thông qua hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối mạng lưới khoa học – công nghệ quốc tế. Qua đó khẳng định tinh thần cống hiến cho Tổ quốc dù ở bất cứ đâu.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, đồng bộ và khả thi trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và cải cách giáo dục - đào tạo gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là công tác thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài trẻ.

Trong đó, hoàn thiện cơ chế phát hiện sớm, bồi dưỡng dài hạn đối với học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh có tiềm năng; cơ chế đánh giá, sử dụng và đãi ngộ nhân tài dựa trên năng lực, hiệu quả và đóng góp thực tiễn. Xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong nghiên cứu khoa học và tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.

Vinh dự được nhận Giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024–2025 và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025 là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa thành công các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thu Trang - Đại học Nghiên cứu Quốc gia Xây dựng Matxcova: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Là một du học sinh, đảng viên trẻ đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga, tôi hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tự hào sâu sắc, cùng sự kỳ vọng và ý thức trách nhiệm.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu giai đoạn đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực nội sinh và vị thế quốc gia trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

Về cơ hội, Việt Nam đang có nền tảng chính trị – xã hội ổn định, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, lực lượng lao động trẻ, năng động và ngày càng được đào tạo bài bản. Khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, có không ít thách thức lớn đặt ra như nguy cơ tụt hậu về khoa học – công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực; yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị và niềm tin của thanh niên trước môi trường thông tin đa chiều; năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng không hòa tan, giữ gìn bản sắc và uy tín quốc gia.

Những cơ hội đang có và thách thức này càng khẳng định tầm nhìn, định hướng rõ ràng cần thiết của chủ đề Đại hội XIV là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chị Nguyễn Thu Trang

Từ góc nhìn của một du học sinh đã học tập dài hạn tại Nga ở cả bậc cử nhân và thạc sĩ, tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề giữ vững ổn định chính trị – xã hội và môi trường hòa bình cho phát triển. Đây là điều kiện tiên quyết để người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm học tập, nghiên cứu và cống hiến cho Tổ quốc.

Tiếp đến, là sự phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thực tiễn học tập tại nước ngoài cho thấy, quốc gia nào làm chủ tri thức, công nghệ và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh thì quốc gia đó có lợi thế phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế sử dụng, trọng dụng người tài, đặc biệt là trí thức trẻ được đào tạo ở nước ngoài. Du học sinh không chỉ cần chính sách thu hút, mà quan trọng hơn là môi trường làm việc minh bạch, cơ hội cống hiến thực chất và cơ chế đánh giá dựa trên năng lực.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân, bởi mục tiêu cuối cùng của phát triển là vì con người. Khi người dân có niềm tin, có hạnh phúc thì đó chính là nền tảng bền vững nhất của quốc gia.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những định hướng chiến lược và chương trình hành động cụ thể. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Có đột phá thực chất trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ban hành cơ chế, chính sách rõ ràng, dài hạn để kết nối và phát huy trí thức Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, coi đây là một bộ phận quan trọng của nguồn lực quốc gia. Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là trong thế hệ trẻ.