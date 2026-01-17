Bạn trẻ Lào, Campuchia tặng cơm người nghèo, trải nghiệm không gian Tết Việt tại ngôi đình cổ

TPO - Tham gia hành trình “Chung bước nghĩa tình – Vẹn tròn hữu nghị”, các bạn sinh viên Lào, Campuchia cùng những người bạn Việt Nam có dịp tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường Bình Thạnh, TPHCM như: Đình Cầu Sơn, Đình Bình Hòa, Đài tưởng niệm liệt sĩ - nhà truyền thống phường… Đặc biệt, bạn trẻ 3 nước có dịp gửi tặng các phần cơm ấm tình đến những người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Ngày 17/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức hành trình “Chung bước nghĩa tình – Vẹn tròn hữu nghị”. Với sự tham gia của các bạn sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia đang học tập tại một số trường trên địa bàn TPHCM, hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa ba nước, đồng thời cũng tạo môi trường giao lưu gần gũi giữa sinh viên Lào - Campuchia và nhân dân địa phương.

Thông qua các hoạt động về nguồn, giao lưu văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng môi trường sống xanh, các bạn sinh viên Lào – Campuchia được trực tiếp tìm hiểu về lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng trải nghiệm đời sống cộng đồng, thấu hiểu và gắn bó hơn với địa phương.

Trong khuôn khổ hành trình, các bạn sinh viên Lào, Campuchia cùng những người bạn Việt Nam có dịp tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường Bình Thạnh như: Đình Cầu Sơn, Đình Bình Hòa, Đài tưởng niệm liệt sĩ - nhà truyền thống phường… Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phường, bạn trẻ 3 nước đã gửi tặng các phần cơm ấm tình đến những người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Sau hoạt động nghĩa tình, tại Đình Bình Hòa - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, bạn trẻ ba nước cùng ăn cơm trưa với các bà, các cô ở khu phố.

Bạn Ly Heng (sinh viên Campuchia, hiện đang học tập tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, cộng đồng bởi khi được hòa mình vào các hoạt động này bạn được tích lũy kiến thức cũng như học hỏi được những điều mới về TPHCM cũng như đất nước Việt Nam, giúp bạn biết thêm những điều có ích cho bản thân.

“Như hôm nay có dịp trực tiếp trao phần cơm, em thấy được chia sẻ một phần tấm lòng của mình đối với những người cần”, Ly Heng bộc bạch và cho biết chuyến hành trình còn giúp bạn biết thêm những điểm du lịch, di tích lịch sử của TPHCM.

Trong khi đó, qua những hoạt động ngoại khóa, giao lưu như thế này, bạn Aemon Chankhong (sinh viên Lào) đã biết thêm những nét đặc sắc của văn hóa, lịch sử Việt Nam và đặc biệt là được trau dồi tiếng Việt cùng các bạn sinh viên TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ - người chăm lo nhang khói ở Đình Bình Hòa, kể với bạn trẻ những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của ngôi đình hơn 200 năm tuổi, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của công trình trong tương lai.

Gắn kết với địa phương

Trao đổi với Tiền Phong, anh Châu Trọng Nam - chuyên viên Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - cho biết, đề án Gia đình Việt - Sinh viên Lào học tập tại TPHCM đã triển khai được giai đoạn chính thức từ 2021-2025. Vừa qua, bộ phận chuyên môn đã tham mưu với Thường trực Thành ủy TPHCM xin chủ trương tiếp tục tổ chức giai đoạn tiếp theo, 2026-2030. Dự kiến, tháng 3 tới sẽ tổng kết giai đoạn cũ và triển khai cho giai đoạn tiếp theo. Phường Bình Thạnh là địa phương đầu tiên tại TPHCM hưởng ứng đề án trong giai đoạn mới này.

Trong giai đoạn vừa qua, bên cạnh các hoạt động của thành phố, các quận, huyện, TP Thủ Đức (cũ), các phường có công tác đối ngoại nhân dân mạnh đã tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết các gia đình nuôi với sinh viên, như tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, 15 phút dọn vệ sinh khu phố, bảo vệ môi trường, các hoạt động liên hoan văn hóa văn nghệ, thể thao ở khu phố tạo điều kiện để các bạn được lưu học sinh trải nghiệm hoạt động cộng đồng, hoạt động đoàn thể của Việt Nam, qua đó hiểu thêm về truyền thống văn hóa, những nét đẹp của đất nước Việt Nam.

Theo anh Nam, sắp tới khi chính thức triển khai đề án giai đoạn mới, thành phố sẽ có văn bản phân công cho Mặt trận các phường có gia đình nuôi để xây dựng các kế hoạch hằng năm nhằm triển khai tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia với địa phương nhiều hơn.

