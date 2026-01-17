Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hàng trăm suất quà Tết về với người dân vùng biên An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/1, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam và Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới Sơn (An Giang) tổ chức chương trình Tết trọn niềm vui - Mùa xuân biên giới, tặng quà Tết cho người dân địa phương.

Đến dự chương trình có anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn, giúp bà con đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

z7439613618088-1a13ee65610f1096f2d4e9ed86fc8f11.jpg
Tham dự có lãnh đạo Tỉnh Đoàn An Giang, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ xây dựng công trình sân chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư, tổng trị giá 50 triệu đồng; trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học với tổng kinh phí 40 triệu đồng; tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở cũng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình còn trao hỗ trợ mô hình sinh kế “Nuôi ong dú thiên nhiên lấy mật” cho các hộ dân và thanh niên vượt khó, gồm 20 tổ ong dú giống, mỗi tổ trị giá 2,5 triệu đồng, góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống.

z7439613642362-8fa53022709c00eab3cd4be24f9dc1eb.jpg
Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn An Giang nhấn mạnh, mỗi phần quà xuân, công trình, căn nhà là hơi ấm của sự sẻ chia, để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa xuân của đất nước.

Theo chị Hồng, tại vùng biên giới Thới Sơn còn nhiều khó khăn, sự đồng hành của các nhà tài trợ là nguồn động viên to lớn để người dân thêm niềm tin vào cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa tình cộng đồng, góp phần để phong trào Xuân Tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực và bền vững.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang cam kết tiếp tục là cầu nối để những tấm lòng nhân ái đến đúng nơi, đúng đối tượng, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng khó khăn”, chị Hồng nói.

z7439613735449-7a02d21a4fc72dc2f3d90d89cde24201.jpg
z7439613735446-c7847925740f1a6d7240be91aecfa04f.jpg
Trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn.
Nhật Huy
#An Giang #quà Tết #Tỉnh Đoàn An Giang #Xuân biên giới

