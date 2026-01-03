Hơn 178.000 người dân ở Quảng Ngãi được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước

TPO - Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 178.000 người được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước với tổng kinh phí trên 71,2 tỷ đồng.

Mỗi đối tượng được thụ hưởng mức quà 400.000 đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chi trả được triển khai linh hoạt, thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, tặng quà trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản hoặc hoặc chi trả trực tiếp cho các trường hợp người dân được thụ hưởng.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ ngày 1/1/2026 đến nay, công tác tặng quà Tết trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng loạt, nghiêm túc và đúng kế hoạch.

Sở Tài chính đã đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm việc chi trả hoàn thành đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 4/1/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đánh giá và báo cáo theo quy định.