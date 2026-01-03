Bắt được culi trong vườn keo, người dân giao nộp cho ngành chức năng

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã tự nguyện giao nộp một cá thể culi khi bắt được trong khu vực vườn keo của gia đình.

Ngày 3/1, Công an xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể culi do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào chiều 2/1, ông Trần Mạnh Thắng (SN 1974, trú thôn Tân Thuỷ, xã Sơn Giang) phát hiện một cá thể culi nhỏ ở tại khu vực vườn keo của gia đình.

Người dân bàn giao cá thể culi cho ngành chức năng.

Cá thể culi nặng khoảng 300gr.

Ngay sau khi phát hiện, ông Thắng đã bắt để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể culi nặng khoảng 300gr. Đây là culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote), thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sơn Giang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao an toàn cá thể culi nhỏ cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.