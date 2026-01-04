Xử phạt cặp vợ chồng ngồi trên đường ray tàu nướng đồ ăn

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xử phạt hành chính hai người dân tại phường Tuần Châu do có hành vi đứng, ngồi trên đường ray tàu để nhóm lửa nướng đồ ăn.

Ngày 4/1/2026, theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 2/1/206 tại Km 96+637 tuyến đường sắt quốc gia Kép, Hạ Long, thuộc tổ 3 khu Đại Đán, phường Tuần Châu.

Qua xác minh, một người đàn ông 64 tuổi và một người phụ nữ 60 tuổi, cùng trú tại địa phương, đã đứng và ngồi trực tiếp trên đường ray, nhóm lửa nướng thực phẩm ngay trong phạm vi đường sắt. Con gái của hai người, 38 tuổi, đã quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng tải lên nền tảng TikTok, khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.

Sau khi video lan truyền, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Tuần Châu mời các cá nhân liên quan đến trụ sở để làm việc. Tại đây, các cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm, được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và cam kết không tái diễn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi đi, ngồi trên đường sắt của cặp vợ chồng vi phạm điểm a khoản 1 Điều 49 Nghị định 100,2019,NĐ,CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123,2021,NĐ,CP của Chính phủ.

Với vi phạm này, mỗi người bị xử phạt 400.000 đồng, tổng mức xử phạt 800.000 đồng. Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, nấu nướng, chụp ảnh, quay clip trong phạm vi đường sắt để tránh tai nạn và bảo đảm an toàn chạy tàu.