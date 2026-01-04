Thanh tra xác minh tài sản, thu nhập với 51 cán bộ ở Quảng Ninh

TPO - Ngày 4/1/2026, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ban hành kết luận xác minh đối với toàn bộ 51 người thuộc 14 cơ quan, đơn vị.

Theo đó, công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 được triển khai trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung thực hiện chủ trương lấy phòng ngừa là biện pháp hàng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Toàn bộ 51 người thuộc 14 cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định, không phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.

Trên tinh thần đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Một nội dung được nhấn mạnh là việc hoàn thiện các quy chế, quy định về công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, giám sát nguy cơ tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các quy định này từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, cụ thể và dễ thực hiện, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị triển khai thống nhất, hạn chế “khoảng trống” trong thực thi.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 được triển khai trên cơ sở thực hiện Kết luận số 105,KL,TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện, đồng thời phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ đối tượng, nội dung, phương pháp và tiến độ xác minh, bảo đảm đúng quy định và yêu cầu đặt ra.

Đến nay, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với toàn bộ 51 người thuộc 14 cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Kết quả xác minh cho thấy các trường hợp được kiểm tra đều thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định, không phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.

Thanh tra tỉnh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu lực kiểm soát quyền lực, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, ngay trong nội bộ hệ thống.