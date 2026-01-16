Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Lâm Đồng làm lợi từ các hoạt động an sinh xã hội gần 7 tỷ đồng

Thái Lâm
TPO - Trong năm 2025, các cấp bộ Đoàn - Hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 218 công trình thanh niên, thành lập 97 đội hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng giá trị làm lợi của các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội gần 7 tỷ đồng.

Ngày 16/1, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2026.

0l1a12031-5764.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2025

Năm 2025, với chủ đề công tác "Thanh niên Lâm Đồng yêu nước, khát vọng, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai sát với tình hình thực tế các địa phương; cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh tổ chức 90 cuộc thi sáng tạo ý tưởng với 949 ý tưởng, 678 hoạt động nâng cao năng lực số và 100% xã, phường, đặc khu duy trì, triển khai tổ công nghệ số cộng đồng. Các cấp bộ đoàn phối hợp các đơn vị liên quan vận động 4.345 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lên đường nhập ngũ.

tp-1.jpg
Đoàn thanh niên hỗ trợ bà con dọn bùn đất sau lũ.

Các cấp bộ Đoàn - Hội đã thực hiện 218 công trình thanh niên với tổng giá trị gần 3 tỷ; thành lập 97 đội hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; trồng mới hơn 238.000 cây xanh; triển khai 1.502 đội hình “Bình dân học vụ số” với 11.700 ĐVTN tham gia; trao tặng 4.865 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị làm lợi của các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội là gần 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tư vấn, hướng nghiệp cho 146.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 14.800 thanh niên, trong đó có ít nhất 3.000 thanh niên có việc làm ổn định. 100% Hội LHTN Việt Nam các cấp có phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều ý kiến tâm huyết trong giai đoạn mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Hội trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến cho rằng, trước yêu cầu của chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN.

z7436203598513-15da0b89eb4d0f39bec80e305a37fcee.jpg
z7436203742822-459435923b8ddee59aada959ac8dd0c6.jpg
z7436203764948-77a9a8e334f70a672f0518c5e31be1d5.jpg
z7436203608776-e31cca355a3bf6c749ad8bf068342981.jpg
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, ý tưởng sáng tạo gắn với lợi thế địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tăng cường kỹ năng số, kỹ năng tổ chức phong trào và khả năng thích ứng với bối cảnh mới.

Tại hội nghị, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khẳng định sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa thành các giải pháp phù hợp, làm cơ sở triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

0l1a1251.jpg
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 114 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Thái Lâm
