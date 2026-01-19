Tuổi trẻ Quảng Ngãi, Bắc Ninh chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TPO - Sáng 19/1, khoảng 700 cơ sở Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ chào cờ tại các cơ quan, đơn vị, trường học và địa bàn dân cư trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc.

Hoạt động này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên﻿ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Các em học sinh tỉnh Bắc Ninh đồng loạt chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hoạt động này của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Các em học sinh miền núi ở tỉnh Bắc Ninh chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc.

Các em học sinh chào cờ trong lớp học.

Đoàn viên và các cơ sở Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh chào cờ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi chào cờ hướng về Đại hội XIV từ Quảng trường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sáng 19/1, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trong không khí trang nghiêm, sôi nổi.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Quảng Ngãi bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Toàn cảnh Lễ chào cờ của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh, Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sinh hoạt nghi thức thường kỳ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo anh Mạnh, sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện; trước ngưỡng cửa “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, mỗi người trẻ cần tiếp tục củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động, vững vàng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi trang nghiêm chào cờ tại Quảng trường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi thể hiện niềm tự hào, niềm tin son sắt hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết, Bí thư Tỉnh Đoàn kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh kế thừa truyền thống cách mạng, phát huy vai trò lực lượng xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chính thức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tự hào, vững tin theo Đảng”, triển khai đồng loạt ở các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Không khí thiêng liêng, rực sắc cờ đỏ.

Các bạn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, hình nền thiết bị điện tử chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, hình nền thiết bị điện tử chào mừng Đại hội XIV của Đảng, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.