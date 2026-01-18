Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.