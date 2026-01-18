Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, gần 5.000 đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa, gắn với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở.
Các đoàn viên thanh niên cùng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các địa chỉ đỏ.
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xóa bỏ các điểm đen về ô nhiễm môi trường tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh cùng góp sức hỗ trợ ngành chức năng, nhà trường thu dọn mái tôn tại trường học bị hư hỏng sau bão.