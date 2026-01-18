Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hoài Nam

TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

1f549e6e97d8188641c9.jpg
Ngày 18/1, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: HN
57789f4296f419aa40e5.jpg
a462f159f8ef77b12efe.jpg
Theo đó, gần 5.000 đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa, gắn với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở.
ee7eb247bbf134af6de0.jpg
c5f4a5cdac7b23257a6a.jpg
Các đoàn viên thanh niên cùng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các địa chỉ đỏ.
791136283f9eb0c0e98f.jpg
Cùng với đó tham gia làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới; trồng mới cây xanh; xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền.
91eaead0e3666c383577.jpg
Đoàn Thanh niên xã Sơn Tiến cũng triển khai công trình “Lồng đựng rác tập trung”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1791287162768381386.jpg
2274109532899094323.jpg
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xóa bỏ các điểm đen về ô nhiễm môi trường tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
777184190740828472.jpg
777184190740828472-2.jpg
Tuổi trẻ Hà Tĩnh cùng góp sức hỗ trợ ngành chức năng, nhà trường thu dọn mái tôn tại trường học bị hư hỏng sau bão.
4456080998086605031-2.jpg
Đoàn Thanh niên cũng tham gia hỗ trợ làm các bồn hoa từ lốp xe tái chế, góp phần tái sử dụng vật liệu thải bỏ, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho khu dân cư.
1311214309490115820.jpg
Thông qua các hoạt động của Ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, qua đó lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội XIV của Đảng #Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo cho đồng bào người dân tộc Chứt #chào mừng Đại hội XIV của Đảng

