Giới trẻ

Google News

Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng tại Nghệ An

Nguyễn Minh
TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 1/2026.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, mối quan hệ gắn bó quân - dân; đồng thời hỗ trợ, động viên nhân dân, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Qua đó, giúp đồng bào đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Chương trình cũng nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vùng cao biên giới.

a.jpg
Hoạt động vui xuân đón Tết ở Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Chương trình gồm nhiều nội dung thiết thực như thăm, tặng quà, tặng “Ngôi nhà 100 đồng”; trao học bổng “Thắp sáng những ước mơ”, học bổng tiếng Anh, thẻ học trực tuyến; tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Chương trình cũng sẽ tổ chức chúc Tết các gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Tam Thái; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là “Hội chợ Tết 0 đồng” - nơi trẻ em và gia đình sử dụng phiếu quà tặng để lựa chọn các sản phẩm thiết yếu tại các gian hàng miễn phí.

Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm, truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; gian tư vấn pháp luật về quyền trẻ em; hội thi “Gói bánh chưng, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, sản vật địa phương; giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian theo phong tục địa phương.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại biểu lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, nhân dân và trẻ em trên địa bàn.

Nguyễn Minh
