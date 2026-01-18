Tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Tại phường Bồng Sơn, công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài khoảng 1km vừa được Đoàn Thanh niên phường khánh thành. Tuyến đường được lắp đặt 135 trụ cờ Tổ quốc, tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng.

Theo Đoàn phường Bồng Sơn, việc xây dựng tuyến đường cờ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Khánh thành công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”.

Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước cho biết, hòa chung khí thế thi đua, Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ”.

Theo đó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã dọn vệ sinh, phát quang cây bụi, lau chùi bia mộ, sơn sửa các hạng mục xuống cấp, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ.

Các bạn ĐVTN, cán bộ chiến sĩ công an xã Tuy Phước dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây bụi tại nghĩa trang liệt sĩ.

Tại xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi đảo Cù Lao Xanh), ĐVTN tích cực ra quân chỉnh trang, vệ sinh khu vực Cột cờ Thanh niên, đồng thời thay mới tuyến đường cờ, góp phần làm đẹp diện mạo địa phương.

Thay mới lá cờ Tổ quốc trên Đảo Thanh niên Cù Lao Xanh.

Song song với các công trình thanh niên, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được tuổi trẻ Gia Lai quan tâm triển khai sâu rộng. Theo đó, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại xã Kim Sơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng (gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm và mền); trao 20 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 100 áo ấm với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho học sinh bậc THCS.

Trao tặng quà cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp Công ty cổ phần Dược, trang thiết bị y tế Bình Định tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân và trẻ em.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh; Đoàn VNPT Gia Lai hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và chữ ký số công cộng.