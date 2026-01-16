Đảng viên, thế hệ trẻ vùng Đất Mũi kỳ vọng đột phá từ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Từ Đất Mũi, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc với niềm tin sâu sắc, gửi gắm những kỳ vọng quê hương và đất nước sẽ có nhiều đột phá từ Đại hội XIV của Đảng. Đó không chỉ mong muốn cho sự phát triển của một địa phương, còn tiếng nói trách nhiệm, tâm huyết hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nhiều kiến nghị lớn từ thực tiễn địa phương

Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu trung tâm trên địa bàn tỉnh Cà Mau – vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, rợp cờ hoa, pa-nô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kỳ Đại hội được kỳ vọng tạo dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta.

Tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (quảng trường trung tâm Cà Mau), các pa-nô chào mừng Đại hội XIV của Đảng được in khổ lớn, bố trí trang trọng. Cờ hoa không chỉ tạo diện mạo khang trang, tươi mới cho đô thị, còn thể hiện tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân Cà Mau hướng về Đại hội. Trên màn hình LED của Trung tâm Hội nghị tỉnh cũng rực sáng với màn trình chiếu hình ảnh, biểu tượng chào mừng Đại hội Đảng.

Đường phố địa đầu cực Nam Tổ quốc rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã tổng hợp và đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tập trung vào các nhóm vấn đề lớn.

Trước hết, đảng viên và nhân dân Cà Mau mong muốn Trung ương nghiên cứu lộ trình sớm miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản cho toàn dân vào năm 2030. Chính sách này thể hiện quyết tâm xây dựng một hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn như Cà Mau.

Đảng viên, Nhân dân Cà Mau còn đề xuất đưa tiêu chí "năng lực số" vào đánh giá cán bộ, đảng viên, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới; Trung ương quan tâm chế độ, chính sách đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa và đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Từ góc nhìn chuyên gia, ông Mai Hữu Chinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, bày tỏ kỳ vọng lớn vào các định hướng phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN) trong nhiệm kỳ mới. Theo ông, KH-CN là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của quốc gia, lợi thế để tạo đột phá trong thời kỳ mới. Ông Chinh dẫn câu chuyện ngành tôm xuất khẩu, dù chi phí sản xuất còn cao, nhưng ngành tôm Việt Nam vẫn giữ được vị thế trên thị trường toàn cầu nhờ đẩy mạnh chế biến sâu và ứng dụng công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

“Với Cà Mau, đến năm 2028 hạ tầng giao thông cơ bản hoàn thiện, đặc biệt với cảng biển Hòn Khoai. Do đó, việc đầu tư, ứng dụng KH-CN phải thực hiện ngay từ giờ có ý nghĩa quyết định để khai thác hiệu quả cảng biển, dịch vụ logistics và các dự án năng lượng tái tạo”, ông Chinh nói.

Thực hiện Nghị quyết 57, 68 của Bộ Chính trị khoá XIII, ông Chinh kiến nghị, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng dữ liệu, tạo điều kiện để KH-CN thực sự trở thành động lực đổi mới sáng tạo và phát triển.

Niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Hướng về Đại hội XIV, thế hệ trẻ Cà Mau gửi gắm nhiều kỳ vọng và thể hiện rõ quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chị Trương Thị Minh Đang - Phó Bí thư Chi đoàn Viện KSND tỉnh Cà Mau, bày tỏ, tuổi trẻ ngành Kiểm sát tỉnh Cà Mau tin tưởng sâu sắc rằng, những quyết sách đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV sẽ tiếp tục mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước. Những quyết sách, tầm nhìn đó là nguồn động viên to lớn để tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau nói riêng không ngừng phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương - Nguyễn Hà Huyền Trân, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, tin tưởng rằng, Đại hội sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Thế hệ sinh viên Cà Mau hôm nay nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng hoài bão và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng và Nhân dân”, bạn Trân chia sẻ.

Anh Lê Trần Anh Hùng - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Cùng chung niềm tin và kỳ vọng trên, anh Lê Trần Anh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, mong muốn, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục xác lập những định hướng lớn nhằm phát huy đồng bộ vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững.

Theo anh Hùng, việc phát triển các lĩnh vực trên không chỉ góp phần xây dựng con người Việt Nam toàn diện, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe nhân dân, còn quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Từ thực tiễn công tác, tôi mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số trong mọi mặt đời sống, trong đó có các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thế hệ trẻ luôn sẵn sàng đi đầu trong việc làm mới cách tiếp cận, cách tổ chức và phương thức truyền thông, đưa các giá trị truyền thống hòa quyện với tư duy hiện đại, tạo ra những sản phẩm và mô hình phù hợp với xu thế phát triển mới”, anh Hùng nói.

Bên cạnh đó, anh Hùng cũng kỳ vọng Đại hội tiếp tục dành sự quan tâm mạnh mẽ hơn nữa đến công tác đào tạo, sử dụng và giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ. Khi được tin tưởng, trao cơ hội và đặt vào những nhiệm vụ cụ thể, đội ngũ thanh niên, nhất là cán bộ trẻ ở cơ sở, sẽ phát huy tốt vai trò là lực lượng kế cận, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả quản lý, điều hành và đổi mới phương thức hoạt động của từng ngành, từng địa phương.

Với niềm tin đó, tuổi trẻ Cà Mau luôn sẵn sàng nỗ lực học tập, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và đồng hành cùng Đảng, chính quyền trong xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.