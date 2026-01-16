Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thái Lâm
TPO - Sáng 16/1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ theo Kết luận số 139-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định về nhân sự.

Ông Phan Sỹ Thống - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Vĩnh Quảng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Mậu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Tiếp nhận ông Đinh Ngọc Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng thông qua quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #bổ nhiệm #điều động #nhân sự #công tác cán bộ

