Xã hội

Google News

An Giang: 4 bị can trốn khỏi trại tạm giam bằng cách đục phá tường

Nhật Huy
TPO - Liên quan vụ 4 bị can trốn khỏi phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh An Giang, tới nay đã bắt lại cả 4 đối tượng. Đại diện Công an tỉnh An Giang cũng cho biết, các đối tượng đã đục tường buồng giam, bỏ trốn.

Thông tin trên được Thượng tá Quảng Quốc Huy - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang chia sẻ tại buổi họp báo quý định kỳ sáng 16/1. Theo Thượng tá Huy, sau khi phát hiện 4 người bị tạm giam trốn khỏi buồng giam số 3 (phân trại của Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh An Giang) bỏ trốn, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tường buồng giam bị đục phá, tạo lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng bỏ trốn.

img-2981.jpg
Thượng tá Quảng Quốc Huy - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin tại họp báo. Ảnh: Nhật Huy.

Thượng tá Quảng Quốc Huy cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương khẩn trương truy tìm các đối tượng trốn trại.

Đến 15h ngày 10/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, đến 20 ngày 13/1, đối tượng còn lại (là La Hoàng Hôn) bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ.

Theo Thượng tá Huy, nguyên nhân chính của vụ việc là do cơ sở giam giữ đã được xây dựng từ lâu, xuống cấp, trong khi chưa kịp sửa chữa. Các đối tượng đã lợi dụng tình trạng này để đục phá tường bỏ trốn.

Về giải pháp, đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ sớm sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất giam giữ tại Trại tạm giam số 2; tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm phòng ngừa sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 9/1, khi kiểm danh buổi sáng, cán bộ quản giáo phát hiện 4 đối tượng bị tạm giam tại buồng giam số 3 (phân trại của Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh An Giang) bỏ trốn.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Minh Luân (SN 1985, ngụ xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) - bị tạm giam về tội hiếp dâm; Võ Ngọc Sơn (SN 2006, ngụ xã Hòa An, tỉnh An Giang), La Hoàng Hôn (SN 1999, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), Bạch Thanh Lên (SN 1999, ngụ xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ) - cùng bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhật Huy
