Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 27/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thọ Phúc (21 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) trốn ra nước ngoài vừa bị trục xuất về nước.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 23 giờ ngày 30/8/2023, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Thọ Phúc đã đột nhập vào khuôn viên cư xá Đại Ninh (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận) tìm tài sản để trộm cắp.

Sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy tài sản gì, Phúc đến căn nhà số B2.1 thấy không khóa cửa nên lén vào nhà và chui xuống gầm giường ngủ đợi thời cơ. Đến 19 giờ ngày 31/8/2023, chủ nhà trở về, Phúc lợi dụng lúc chủ nhà đi tắm để lục ví và lấy trộm hết hơn 4 triệu đồng của bị hại để tiêu xài cá nhân.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã xác định được Nguyễn Thọ Phúc là đối tượng gây ra vụ trộm cắp và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, sau đó Phúc bỏ trốn nên đến tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định truy nã đối với Phúc. Đến tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thọ Phúc đã nhập cảnh trái phép sang Thái Lan.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trao đổi thông tin và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thông qua kênh ngoại giao đề nghị cơ quan chức năng của Thái Lan tiến hành trục xuất đối tượng về nước.

Sau khi nhận được thông tin Nguyễn Thọ Phúc sẽ bị trục xuất về nước, chiều ngày 26/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cử tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón lõng và bắt giữ Phúc khi đối tượng vừa xuống máy bay.