Giới thiệu Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nguyễn Hoàn
TPO - 100% các đại biểu thống nhất cao giới thiệu Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Trung tá Phạm Thị Hương Chi - Phó trưởng Phòng Tham mưu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị về việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định, Công an TP Hải Phòng được giới thiệu 2 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và một cán bộ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an TP Hải Phòng đã tiến hành các bước triển khai theo quy trình, công bố các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

thieu-tuong-bui-quang-binh.jpg
Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự các hội nghị đã thống nhất cao, giới thiệu Đại tá Bùi Trung Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Trung tá Phạm Thị Hương Chi – Phó trưởng Phòng Tham mưu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu Đại tá Lê Trung Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng chúc mừng các cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

dai-ta-bui-trung-thanh.jpg
Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời, khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng công an thành phố. Giám đốc Công an TP Hải Phòng đề nghị các cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tham gia vào công tác lập pháp, xây dựng chính quyền, lắng nghe và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri lực lượng công an thành phố, nhân dân thành phố và cả nước.

Nguyễn Hoàn
