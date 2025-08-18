Công an Hải Phòng nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

TPO - Ngày 18/8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì của Đảng, Nhà nước cho Công an TP Hải Phòng.

Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, thành phố Hải Phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang, hào hùng của lực lượng CAND nói chung, Công an Hải Phòng nói riêng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình cũng bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng công an thành phố suốt 80 năm qua.

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương. Nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng huân huy chương cao quý.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, với truyền thống anh hùng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, công an thành phố quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Công an TP Hải Phòng.

Tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công của công an thành phố trong 80 năm qua.

Ông Lê Tiến Châu kêu gọi toàn Đảng bộ và lực lượng công an thành phố kế thừa truyền thống anh hùng, đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, thực sự trở thành “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân “Thành phố cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao tặng bức trướng và huân chương chiến công cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Hải Phòng.

Trong buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Công an TP Hải Phòng.

Nhân dịp này, TP Hải Phòng cũng trao tặng Công an TP Hải Phòng bức trướng và trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhì, Ba cho 6 tập thể, cá nhân thuộc Công an Hải Phòng.