Công an Hải Phòng và Hải Dương thống nhất phương án hợp nhất

TPO - Công an TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương vừa có buổi làm việc về 4 nội dung trọng tâm liên quan chủ trương hợp nhất. Trong đó, có nội dung lựa chọn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, công an cấp xã xứng đáng, phù hợp nhất trong tổ chức, bộ máy mới.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng đại tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vừa chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Công an 2 địa phương về chủ trương hợp nhất.

Tại buổi làm việc, Công an TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cùng thảo luận, góp ý vào 4 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, thống nhất đánh giá tổng thể tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương; rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, hệ thống văn bản đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền 2 địa phương trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, hai đơn vị thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ công an hai địa phương và Đại hội Đảng bộ công an 2 địa phương, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo phù hợp với tình hình mới sau hợp nhất.

Với công tác cán bộ, việc triển khai được xác định phải thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, tiêu chí theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đảm bảo tương đồng giữa công an 2 địa phương và lựa chọn được cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, công an cấp xã xứng đáng, phù hợp nhất trong tổ chức, bộ máy mới.

Tổng rà soát, kiểm kê tài sản, hồ sơ, vụ án, vụ việc, công tác thanh tra, kiểm tra, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, nhà, đất, các dự án đầu tư công đang triển khai hoặc đã được phê duyệt chủ trương nhưng tạm dừng theo chỉ đạo của Bộ để có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, phục vụ kịp thời công tác và chiến đấu khi hợp nhất, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu…

Đặc biệt quan tâm đến phương án đảm bảo nơi làm việc, ăn nghỉ và phương tiện đi lại của cán bộ chiến sĩ sau hợp nhất. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cho số cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương công tác tại địa bàn TP Hải Phòng khi hợp nhất.

Lãnh đạo công an 2 địa phương cũng nhấn mạnh, trong quá trình hợp nhất, phải đảm bảo tính kế hoạch, đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, từ công tác tham mưu, tổ chức cán bộ đến hậu cần, bảo đảm việc chuyển tiếp được thực hiện nhịp nhàng, không bị đứt gãy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an tại đơn vị hành chính mới.​