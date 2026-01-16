Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy căn hộ chung cư

Thu Hiền
TPO - Căn hộ tầng 2 tại một chung cư ở phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Video hiện trường vụ cháy.

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng vừa dập tắt đám cháy tại một chung cư trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ số 222, tầng 2 của một chung cư thuộc khối Trung Hợp, phường Trường Vinh.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, khói đen và lửa bùng phát dữ dội từ phòng ngủ của căn hộ. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phòng khác, thiêu rụi hầu hết đồ đạc, trang thiết bị bên trong.

z7436437464090-7f30b5d40695563f775342f179ec53d3.jpg
Ngọn lửa bùng phát tại căn hộ tầng 2 chung cư ở phường Trường Vinh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã huy động 3 xe nước, một xe thang cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do căn hộ khóa cửa, lực lượng chữa cháy buộc phải phá cửa để tiếp cận, đồng thời phun nước từ cửa sổ vào khu vực phòng ngủ và hướng dẫn người dân sơ tán.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ tài sản trong căn hộ bị hư hỏng nặng.

z7436437453655-8c1b03b9c7aee56624a0ecf800543196.jpg
Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy.

Chung cư này được xây dựng từ 15 năm trước, gồm 5 tầng với hơn 50 căn hộ.

Hiện nguyên nhân vụ việc được các cơ quan chức năng phối hợp với Công an phường Trường Vinh điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#chung cư #cháy nổ #Nghệ An #cứu hỏa #tài sản bị thiêu

