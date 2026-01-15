Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhìn gần tàu cá cháy trơ khung sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan ra 3 con tàu neo đậu gần đó. Vụ hỏa hoạn khiến 3 tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cận cảnh tàu cá trơ khung sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi. Video: Nguyễn Ngọc
tp-3655.jpg
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 15/1, tàu cá khi đang neo đậu tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), bất ngờ bốc cháy dữ dội﻿. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá lân cận.
tp-3656.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, cả khu bến đỏ rực, ngọn lửa cao cả chục mét, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh dữ dội, khiến nhiều người hoảng hốt.
tp-3627.jpg
Ngay sau khi nhận tin, chính quyền xã Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.
tp-3628.jpg
tp-3652.jpg
Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 4 tàu cá bị thiệt hại nặng, trong đó 3 tàu gần như cháy trơ khung.
tp-3619.jpg
Cụ thể, tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn (dài 19,6m, công suất 727CV) và tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (dài 20,2m, công suất 770CV) bị thiệt hại khoảng 95%, chỉ còn trơ khung. Tàu QNg 90735 TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (dài 18,4m, công suất 727CV) bị hư hỏng khoảng 20%.
tp-3642.jpg
Ngoài ra, tàu QNg 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường), dài 20m, công suất 400CV, cũng bị cháy, ước thiệt hại trên 70%.
tp-3630.jpg
tp-3623.jpg
Ghi nhận của PV tại hiện trường, thân tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn chỉ còn lại bộ khung cong vênh, cabin sụp đổ, máy chính biến dạng vì sức nóng. Bên cạnh là tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ, boong tàu cháy đen, các thiết bị điện, ngư lưới cụ gần như không còn nguyên vẹn.
tp-3653.jpg
tp-3640.jpg
tp-3647.jpg
Bàng hoàng đứng nhìn con tàu chỉ còn lại bộ khung cháy đen, ông Nguyễn Khắc Vĩ nghẹn ngào: “Bao nhiêu vốn liếng, công sức tích cóp mấy chục năm gắn với con tàu, chỉ sau một đêm đã thành đống tro. Con tàu là kế sinh nhai của cả gia đình và mấy chục lao động. Tàu cháy rồi, không biết lấy gì mà vươn khơi, nợ nần thì vẫn còn đó…”.
tp-3636.jpg
tp-4438748173827368400-3.jpg
tp-3645.jpg
tp-3631.jpg
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình có tàu bị cháy, chia sẻ mất mát với ngư dân.
tp-3632.jpg
tp-3654.jpg
Tại đây, ông Hiển khẳng định, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ với mất mát, thiệt hại của các gia đình. Đề nghị UBND xã Bình Sơn kịp thời giúp đỡ các chủ tàu cá sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.
tp-3649.jpg
tp-3638.jpg
tp-3634.jpg
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh và lực lượng chức năng quan tâm, hỗ trợ các chủ phương tiện bị thiệt hại trong vụ cháy sửa chữa tàu cá, các thiết bị máy móc để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Nguyễn Ngọc
#Vụ cháy tàu cá Quảng Ngãi #Thiệt hại tàu cá do hỏa hoạn #Phòng cháy chữa cháy trên biển #Ảnh hưởng kinh tế ngư dân #Hỗ trợ sau tai nạn hàng hải #Chủ quyền biển đảo Việt Nam #Cứu hộ tàu cá bị cháy #An ninh hàng hải và cứu hộ #Nỗ lực khắc phục thiệt hại tàu cá #Tác động của thiên nhiên đến hoạt động đánh bắt

