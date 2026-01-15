Nhìn gần tàu cá cháy trơ khung sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi

TPO - Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan ra 3 con tàu neo đậu gần đó. Vụ hỏa hoạn khiến 3 tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 4 tàu cá bị thiệt hại nặng, trong đó 3 tàu gần như cháy trơ khung.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, thân tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn chỉ còn lại bộ khung cong vênh, cabin sụp đổ, máy chính biến dạng vì sức nóng. Bên cạnh là tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ, boong tàu cháy đen, các thiết bị điện, ngư lưới cụ gần như không còn nguyên vẹn.
Bàng hoàng đứng nhìn con tàu chỉ còn lại bộ khung cháy đen, ông Nguyễn Khắc Vĩ nghẹn ngào: “Bao nhiêu vốn liếng, công sức tích cóp mấy chục năm gắn với con tàu, chỉ sau một đêm đã thành đống tro. Con tàu là kế sinh nhai của cả gia đình và mấy chục lao động. Tàu cháy rồi, không biết lấy gì mà vươn khơi, nợ nần thì vẫn còn đó…”.
Tại đây, ông Hiển khẳng định, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ với mất mát, thiệt hại của các gia đình. Đề nghị UBND xã Bình Sơn kịp thời giúp đỡ các chủ tàu cá sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh và lực lượng chức năng quan tâm, hỗ trợ các chủ phương tiện bị thiệt hại trong vụ cháy sửa chữa tàu cá, các thiết bị máy móc để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.