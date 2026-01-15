Nhìn gần tàu cá cháy trơ khung sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi

TPO - Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan ra 3 con tàu neo đậu gần đó. Vụ hỏa hoạn khiến 3 tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.