Diện mạo nhà ga của tuyến metro hơn 55.000 tỷ vừa được khởi công ở TPHCM

Tàu vận hành tự động, không cần người lái

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tuyến metro số 2 được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Đặc biệt, tuyến sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu hay nhân viên trên tàu. Các chức năng tự động được triển khai toàn diện, từ khởi động, tự kiểm tra, đưa tàu vào khai thác trên tuyến chính, dừng và rời ga, quay vòng, chuyển đổi cabin, đến sơ tán hành khách, rút tàu khỏi tuyến chính, tự động đưa tàu vào xưởng và chuyển sang chế độ nghỉ.

Trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi phát sinh yêu cầu vận hành đặc biệt, nhân viên điều hành tại Trung tâm điều khiển - OCC có thể can thiệp từ xa, thực hiện các lệnh điều khiển cần thiết như kích hoạt hãm khẩn cấp, đóng hoặc mở cửa tàu, điều chỉnh nhiệt độ hệ thống điều hòa không khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và duy trì hoạt động ổn định của toàn tuyến.