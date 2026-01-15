Năm 2026, Cần Giờ 'thay da đổi thịt' nhờ loạt dự án hạ tầng chiến lược

TPO - Từ khu vực duyên hải biệt lập, cách trở đò giang, cuối năm 2025 và đầu năm nay, hạ tầng kết nối Cần Giờ chuyển mình mạnh mẽ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và cầu Cần Giờ lần lượt được động thổ. Cùng với loạt dự án trọng điểm dự kiến triển khai trong năm 2026, hạ tầng giao thông Cần Giờ đang dần được “mở khóa”, mở ra không gian phát triển mới, hướng ra biển và từng bước định hình khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Sáng 15/1, UBND TPHCM tổ chức động thổ dự án cầu Cần Giờ. Dự án được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với nhà đầu tư là công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Group.

Theo nhà đầu tư, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối trực tiếp xã Nhà Bè với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ). Công trình có ý nghĩa chiến lược khi thay thế phà Bình Khánh, xóa bỏ thế độc đạo giao thông, mở rộng không gian phát triển về phía biển Đông Nam và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TPHCM.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ.

Cầu Cần Giờ được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2029, trong đó thời gian thi công xây dựng từ năm 2026 đến 2029, hướng đến mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài.



Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hai dự án lớn là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và cầu Cần Giờ lần lượt được động thổ, đã tạo bước ngoặt lớn, đưa Cần Giờ từ khu vực duyên hải còn cách trở về giao thông trở thành điểm đến giàu tiềm năng phát triển.

Dự án cầu Cần Giờ chính thức được động thổ vào sáng 15/1/2026.

Trong đó, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được xem là công trình mang tính chiến lược dài hạn, kết nối trực tiếp lõi trung tâm đô thị với không gian biển, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 13 phút. Đây là bước đột phá lớn về khả năng tiếp cận, mở ra dư địa mở rộng không gian đô thị, phân bố lại dân cư và hoạt động kinh tế theo hướng bền vững.

Cùng với các dự án trụ cột này, hàng loạt công trình hạ tầng khác cũng đang được xúc tiến triển khai, chuẩn bị khởi công, trong đó đáng chú ý là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối liên vùng, mở ra trục giao thương, du lịch và logistics ven biển, từng bước đưa Cần Giờ trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của TPHCM trong tương lai.

Ở góc độ không gian sống, người dân cũng có thêm lựa chọn dịch chuyển nơi cư trú khi khu đô thị lấn biển Cần Giờ, khởi công từ tháng 3/2025, đang dần thành hình. Sự xuất hiện của khu đô thị mới, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, được kỳ vọng sẽ tạo lực hút dân cư, dịch vụ và đầu tư về khu vực này. Tương lai, khu vực dự kiến đón khoảng 40 triệu lượt khách, trở thành trung tâm kinh tế biển sôi động bậc nhất của TPHCM.

Việc TPHCM chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông cho Cần Giờ không chỉ nhằm giải bài toán kết nối, mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn: mở rộng không gian đô thị về phía biển, khai thác hiệu quả lợi thế sinh thái – du lịch – kinh tế biển, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.