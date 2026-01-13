Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM có những chợ hoa, đường hoa nào dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Uyên Phương

TPO - Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM tổ chức hàng loạt hội hoa xuân, chợ hoa Tết và đường hoa, mang đến không gian văn hóa – du xuân đặc sắc cho người dân và du khách. Các sự kiện diễn ra xuyên suốt từ những ngày cuối tháng Chạp đến sau Tết, hứa hẹn tạo nên không khí xuân rực rỡ, đậm đà bản sắc truyền thống.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Văn hóa - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Theo kế hoạch, năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức Hội hoa xuân, chợ hoa "trên bến, dưới thuyền" và đường hoa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hội Hoa Xuân TPHCM tại Công viên Tao Đàn

Điểm nhấn quen thuộc mỗi dịp Tết là Hội Hoa Xuân TPHCM, diễn ra từ ngày 10 – 21/2 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành).

tp-hoa-xuan-uyen-phuong-29.jpg
Hội Hoa Xuân TPHCM tại Công viên Tao Đàn

Hội hoa xuân quy tụ hàng ngàn tác phẩm hoa, cây cảnh, bonsai đặc sắc đến từ nhiều nghệ nhân trong và ngoài thành phố. Không gian trưng bày được đầu tư công phu, kết hợp tiểu cảnh xuân, linh vật năm Bính Ngọ và các hoạt động văn hóa truyền thống, tạo điểm tham quan chụp ảnh quen thuộc của người dân mỗi dịp xuân về.

Chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Song song với hội hoa xuân, chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 10 - 16/2 (từ 23 tháng Chạp đến trưa 29 tháng Chạp) tại nhiều địa điểm như: Công viên 23 tháng 9; Công viên Gia Định; Công viên Lê Văn Tám; Chợ hoa Tết Bình Điền (phường Bà Rịa); Khu vực xung quanh Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa); Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ).

untitled.png
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Các chợ hoa mang đến nguồn hoa, cây cảnh phong phú từ khắp các vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, đồng thời tạo sinh kế cho nhà vườn, thương lái trong những ngày cao điểm cuối năm.

Chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”

Một trong những điểm đến giàu bản sắc nhất là chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”, diễn ra từ ngày 2 - 15/2 (từ 15 đến 28 tháng Chạp), trên tuyến đường Nguyễn Văn Của – Bình Đông (phường Phú Định).

image.jpg
Chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Không gian chợ tái hiện sinh động hình ảnh buôn bán hoa Tết trên sông, với hàng trăm ghe thuyền chở đầy mai, quất, cúc… tạo nên bức tranh xuân đặc trưng của Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, mua sắm.

Đường hoa Tết Bính Ngọ

Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa từ ngày 15 – 22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

image-1.jpg
Đường hoa xuân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngoài trung tâm TPHCM, đường hoa còn được tổ chức tại nhiều phường, như Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, góp phần lan tỏa không khí Tết đến các vùng, địa phương.

Uyên Phương
