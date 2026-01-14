TPHCM tổng rà soát, sử dụng tạm các khu đất bỏ hoang phục vụ cộng đồng

TPO - Việc rà soát nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tạo thêm không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị văn hóa.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các xã phường, đặc khu về việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các khu đất trống do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn. Việc này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tạo thêm không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị văn hóa.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống. Phạm vi rà soát gồm đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, các khu đất thuộc dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao hoặc cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng hoặc để trống kéo dài.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề xuất danh mục cụ thể các khu đất đủ điều kiện sử dụng tạm thời, kèm phương án khai thác phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, hình thành công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) đang được cải tạo để làm vườn hoa dịp Tết.

Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và chính quyền địa phương làm việc, vận động doanh nghiệp, chủ đầu tư đóng góp nguồn lực cải tạo, chỉnh trang các khu đất phù hợp. Các phương án phải bảo đảm kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán để nhân dân vui Xuân, chậm nhất là ngày 15/1.

UBND các phường, xã, đặc khu có đất trống phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định rõ pháp lý, chủ đầu tư và thời gian để trống. Đồng thời, tham gia quản lý, bảo vệ, duy tu trong thời gian sử dụng tạm. Việc sử dụng tạm thời phải đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn và thống nhất với chủ đầu tư. Khi dự án triển khai chính thức, mặt bằng phải được hoàn trả kịp thời, không phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản gửi UBND TPHCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 9 khu đất để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ. Cụ thể, khu đất tại số 8 Võ Văn Tần phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng), khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax), khu đất tại số 87 Cống Quỳnh phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn phường Sài Gòn, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (tòa nhà SJC), khu đất tại số 152 Trần Phú phường Chợ Quán.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, đề xuất của sở là hiện thực hoá từ chỉ đạo chủ trương của Bí thư Thành uỷ TPHCM và chỉ đạo triển khai ngay của Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng thời, chủ trương này nhằm tạo mỹ quan cho TPHCM, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng của người dân và tránh lãng phí nguồn lực đất vàng. Việc triển khai chủ trương này theo hướng xã hội hóa việc xây dựng các không gian công cộng trên các khu đất để trống nói trên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý sẽ tiến hành thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch chung đối với các khu đất. Hiện nay, TPHCM đang triển khai đầu tiên ở khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.