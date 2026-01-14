Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tài xế xe buýt đột quỵ lúc chở hàng chục hành khách

Sáng 14/1, tài xế xe buýt số 85 bất ngờ gục trên vô lăng khi đang di chuyển. Nữ tiếp viên nhanh trí tắt máy, giúp phương tiện dừng lại an toàn.

Khoảng 6h31, xe buýt biển kiểm soát 50E-208.91 (tuyến Bến xe An Sương – KCN Nhị Xuân) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa. Bất ngờ, tài xế C.M.T (41 tuổi) đột quỵ, mất kiểm soát tay lái.

Trong tình huống nguy cấp, nữ nhân viên phục vụ lập tức tiếp cận cabin, tắt chìa khóa ngắt động cơ. Chiếc xe va nhẹ vào dải phân cách rồi dừng lại, bảo toàn tính mạng cho hàng chục hành khách.

tai-xe-xe-buyt-dot-quy.jpg
Hình ảnh tài xế đột quỵ khi lái xe buýt ở TPHCM. Ảnh cắt từ clip

Ngày 14/1, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM xác nhận sự việc. Đơn vị này cho biết, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tài xế T. đã không qua khỏi.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cũng đánh giá cao phản ứng của nữ tiếp viên, đồng thời phối hợp với đơn vị vận hành xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

link gốc: https://vietnamnet.vn/tai-xe-xe-buyt-dot-quy-luc-cho-hang-chuc-hanh-khach-2481747.html

vietnamnet.vn
#xe buýt #đột quỵ #TPHCM #nữ tiếp viên xe buýt

Xem thêm

Cùng chuyên mục