Khởi động Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM với cơ chế đặc thù

TPO - Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của thành phố và Vùng Đông Nam Bộ. TPHCM tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm mô hình.

Ngày 15/1, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Becamex, đơn vị kiến tạo mô hình cho biết, Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM là một hệ sinh thái lớn, được quy hoạch và tiếp tục nâng cấp từ các công trình đã được đầu tư hiện hữu.

Trọng tâm của đô thị là cụm công viên sinh thái và khoa học bao gồm Công viên Khoa học Sinh thái; Trung tâm Khoa học TPHCM, Tòa nhà Đa chức năng khoa học công nghệ, chuyển đổi từ Trung tâm Hành chính Bình Dương cũ; Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Dịch vụ gắn với nhà ga Metro, khu văn phòng dịch vụ WTC, Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ công bố Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM với khả năng mở rộng cho sản xuất công nghệ cao hàng loạt, trở thành một khu vực trụ cột cho TPHCM trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đô thị khoa học công nghệ, kết hợp với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, Đô thị Kinh tế Biển tạo thành một kiềng 3 chân, kiến tạo một TPHCM phát triển “năng động - hài hòa – cân bằng – bền vững”.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của Thành phố và Vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ logistics và trung tâm cung ứng năng lượng sạch cho toàn vùng với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông liên vùng và nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, khu vực phía Bắc, với lợi thế là thủ phủ công nghiệp, có khả năng hấp thụ và chuyển hóa các nguồn lực logistics và năng lượng sạch thành năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

“Đề án được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng. Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, cho phép Thành phố chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính, phân cấp phân quyền và thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây là nền tảng thể chế quan trọng để Thành phố triển khai Đô thị Khoa học Công nghệ theo tư duy đột phá, linh hoạt và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế”- Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định, Thành phố sẽ đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt quá trình triển khai mô hình, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế tham gia phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các mô hình, công nghệ và phương thức quản trị mới theo cơ chế sandbox có kiểm soát.