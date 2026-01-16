Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đồng Tháp bắt giữ 27 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Chúc Trí - Hòa Bình
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 16/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, ngày 15/1, Đồn phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

image-1.jpg
Các đối tượng nhập cảnh trái phép đựa đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: H. Bình

Ban đầu các đối tượng khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng. Gần đây, lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo, các đối tượng đã tìm cách trốn về Việt Nam. Để vượt biên, các đối tượng tự bơi qua sông và tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm đối tượng trên, và phối hợp các lực lượng xác minh để xử lý theo quy định.

Chúc Trí - Hòa Bình
#Đồng Tháp #nhập cảnh trái phép #biên giới #Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục