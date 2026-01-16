Đồng Tháp bắt giữ 27 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Ngày 16/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, ngày 15/1, Đồn phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép đựa đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: H. Bình

Ban đầu các đối tượng khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng. Gần đây, lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo, các đối tượng đã tìm cách trốn về Việt Nam. Để vượt biên, các đối tượng tự bơi qua sông và tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm đối tượng trên, và phối hợp các lực lượng xác minh để xử lý theo quy định.