Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

‘Chiến dịch Quang Trung’, cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang niềm vui đến cho dân

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", sáng 16/1.

"Tốc chiến, tốc thắng"

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đến ngày hôm nay, có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

161ttg33.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ.

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

162ttg222.jpg
Thủ tướng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh VGP

Đây cũng là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng-nghĩa xóm, nghĩa tình quân-dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1/2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

161ttg11.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Các địa phương cần quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi.

"Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố”, Thủ tướng phát biểu.

Luân Dũng
#Chiến dịch Quang Trung #Thủ tướng Chính phủ #Thiên tai #Tết sum vầy #Quảng Trị #Huế #Đà Nẵng #Quảng Ngãi #Gia Lai #Đắk Lắk #Khánh Hòa #Lâm Đồng #quân đội #công an #Mặt trận Tổ quốc #niềm vui #hạnh phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục