‘Chiến dịch Quang Trung’, cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang niềm vui đến cho dân

TPO - “Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", sáng 16/1.

"Tốc chiến, tốc thắng"

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đến ngày hôm nay, có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ.

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

Thủ tướng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh VGP

Đây cũng là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng-nghĩa xóm, nghĩa tình quân-dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1/2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Các địa phương cần quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi.

"Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố”, Thủ tướng phát biểu.