Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an chia sẻ về thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'

TPO - Không chỉ về đích sớm trong việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", lực lượng Quân đội, Công an còn giúp người dân làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm...

Chuẩn hóa mô hình "Chiến dịch Quang Trung"

Sáng ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, tính đến ngày 30/12/2025, có 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Trên cơ sở kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra, Bộ trưởng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa mô hình tổ chức chỉ đạo, điều hành của “Chiến dịch Quang Trung” để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong khắc phục hậu quả thiên tai, đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện.

"Có lẽ lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa các hàng cứu trợ đến các vùng mà bị chia cắt", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1.

"Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10/1, nhưng đến mùng 10/1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách", ông Giang chia sẻ.

Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo nhiệm vụ được giao, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, lực lượng quân đội còn làm nhiều việc khác. "Ví dụ, việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Không ai từ chối nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, vừa qua Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại thành phố Đà Nẵng, một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu. Ảnh: VGP

Theo ông Đức, quá trình tổng kết đã khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", hết lòng phụng sự nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, chiến dịch vừa qua còn thể hiện tính kỷ luật, kỷ cương của lực lượng Công an nhân dân. Sau khi có chỉ đạo, toàn lực lượng tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không ai từ chối nhiệm vụ, không ai kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Cũng tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ, ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc, xác định rõ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia.

Với vai trò, trách nhiệm của mình và trong quá trình thực hiện mô hình hoạt động mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, để triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch.