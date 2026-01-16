Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TP.HCM sẽ xử lý cả hành vi bao che vi phạm lòng đường, vỉa hè

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói rằng, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, dung túng vi phạm; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế lâu dài.

615436058-122114754471096901-2750687705189051050-n.jpg
Công an phường tiến hành tuần tra tại các khu chợ, quán ăn, quán cà phê... kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định.

Sáng 16/1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; đồng thời tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn thành phố trong năm 2026.

Với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người cùng hơn 12 triệu xe máy và 1,4 triệu ô tô, TP.HCM đang đối mặt áp lực rất lớn trong công tác quản lý giao thông, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, dù các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, xử lý song tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số địa bàn vẫn tái diễn, gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch hành động; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, gắn trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu.

612517119-122146961522955988-7137755308473971214-n.jpg
613191603-122146961534955988-4652199489413614531-n.jpg
614149470-122141238428974390-6492221080560414100-n.jpg
Công an phường xã lập lại trật tự lòng lề đường tại các khu chợ - nơi vi phạm tái diễn lâu nay.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói rằng, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, dung túng vi phạm; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế lâu dài.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, với phương châm “lấy dân vận làm gốc”, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc giữ gìn trật tự lòng đường, vỉa hè.

Nguyễn Dũng
