Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM:

Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn ứ kéo dài

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông hướng từ phường Bến Thành sang phường An Khánh bị ùn ứ nghiêm trọng.

Tối 15/1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bến Thành Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Bến Thành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trong đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Hình ảnh ùn tắc bên trong hầm Thủ Thiêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 cũng ngày, khi lưu thông đến giữa đường hầm theo hướng từ phường Bến Thành (quận 1 cũ) đi phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), 4 ô tô bất ngờ va chạm liên hoàn, dính chặt vào nhau. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Bến Thành cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt để ghi nhận hiện trường, phân luồng giao thông. Đến khoảng 18h30, các phương tiện gặp nạn được di dời ra khỏi hầm nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông trong hầm Thủ Thiêm bị ùn ứ nghiêm trọng theo hướng từ quận 1 cũ sang TP Thủ Đức cũ trên cả làn ô tô và xe máy. Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết giao thông trong khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 12/1, hầm Thủ Thiêm cũng từng xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông qua đường hầm bị ùn ứ kéo dài.

